La continuité pour NOMAD pendant cette période de fêtes

L’arrivée des fêtes de fin d’année ne bouleverse pas le quotidien des collaborateurs de NOMAD. L’institution neuchâteloise, active dans les soins à domicile, reste présente auprès de ses patients, comme le reste de l’année.
Une présence dans la continuité. La période des fêtes n’est pas particulière pour les collaborateurs de NOMAD. En effet, l’institution neuchâteloise, active dans les soins à domicile, poursuit sa mission comme elle le fait le reste de l’année. Selon NOMAD, beaucoup de patients souffrent de solitude, mais pas uniquement à Noël. « La solitude est un phénomène qui n’est malheureusement pas spécifique aux fêtes », explique le directeur de NOMAD Andy Willener. Il y a tout de même une particularité. Les collaborateurs de NOMAD adaptent leurs horaires afin de permettre aux patients de profiter de leur famille pendant cette période de fête.
Andy Willener : « Ce sont des choses sur lesquelles on nous attend. »
Andy Willener précise qu’il existe une liste avec tous les prestataires de soins à domicile sur le site Internet Aross. On y retrouve également ceux qui travaillent en étroite collaboration avec NOMAD. /lmo