La Main Tendue fortement sollicitée durant les Fêtes de fin d’année

Le bilan de l’année 2025





Quant au bilan de ce dernier exercice, il reste positif pour le directeur de La Main Tendue Nord-Ouest, « dans le sens qu'on a eu beaucoup de travail, donc on a pu être utile à la société ». L’année 2025 ressemble toutefois aux autres. Les gens ont toujours besoin d’écoute. La gestion du quotidien, des choses qui peuvent être banales pour certains, peut représenter une réelle souffrance pour d’autres, selon Christophe Amstutz. Il note toutefois une différence : « Il me semble qu'il y a un tout petit peu moins d'appels en lien avec la suicidalité et ça, c'est une bonne nouvelle qui me réjouit ».

Si vous cherchez de l'aide, vous pouvez appeler le 143 ou vous rendre sur le site internet de La Main Tendue. /mbe-sbo-sbm