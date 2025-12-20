La Main Tendue fortement sollicitée durant les Fêtes de fin d’année

La section Nord-Ouest de l’association, qui assure les premiers secours émotionnels, fait face à une hausse de 50% des appels par rapport au reste de l’année. Les jeunes sollicitent de plus en plus ses services.
La période des fêtes s'annonce chargée pour La Main Tendue Nord-Ouest. Comme chaque année, la section régionale de l'association, qui œuvre notamment dans la Berne francophone et les cantons de Neuchâtel et du Jura, doit faire face à une hausse des appels pour les premiers secours émotionnels. Le téléphone sonne entre 70 et 80 fois par jour en fin d'année, soit le double en comparaison avec une période normale. « La fin de la période de fêtes nous donne aussi plus de travail, parce que ce sont des moments où, bien souvent, la solitude prend la place sur l’euphorie de la fête », explique Christophe Amstutz, le directeur de La Main Tendue Nord-Ouest. Celui-ci ajoute que de plus en plus de jeunes, qui se sentent perdus, sollicitent les services de l’association.
Christophe Amstutz : « On a toujours plus de jeunes qui nous appellent, qui sont confrontés à des problèmes du quotidien et qui ont besoin d’une écoute empathique. »
Le bilan de l’année 2025
Quant au bilan de ce dernier exercice, il reste positif pour le directeur de La Main Tendue Nord-Ouest, « dans le sens qu'on a eu beaucoup de travail, donc on a pu être utile à la société ». L’année 2025 ressemble toutefois aux autres. Les gens ont toujours besoin d’écoute. La gestion du quotidien, des choses qui peuvent être banales pour certains, peut représenter une réelle souffrance pour d’autres, selon Christophe Amstutz. Il note toutefois une différence : « Il me semble qu'il y a un tout petit peu moins d'appels en lien avec la suicidalité et ça, c'est une bonne nouvelle qui me réjouit ».
Si vous cherchez de l'aide, vous pouvez appeler le 143 ou vous rendre sur le site internet de La Main Tendue. /mbe-sbo-sbm