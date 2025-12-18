Nouveau record pour le Sapin solidaire

L’action Sapin solidaire fait carton plein ce jeudi. Les auditeurs et les entreprises ont répondu à l’appel aux dons lancé par RTN pour l’opération Sapin solidaire, en partenariat avec la Chaîne du Bonheur. Plus de 39’000 francs ont été récoltés entre 6h et 18h, un record depuis la mise en place de l’initiative en 2019. L’intégralité de la somme ira en faveur de l'action Coeur à Coeur de la Chaîne du Bonheur, pour soutenir les enfants victimes de maltraitance. Les montants ont permis d’ajouter au fur et à mesure de la journée des décorations sur un sapin installé dans le studio et ainsi de représenter l’effort solidaire dans la région neuchâteloise. La somme récoltée permettra de financer des projets pour soutenir des actions essentielles pour protéger et aider ceux qui en ont le plus besoin. L’an dernier, la cagnotte de l’opération s’est élevée à 36'456 francs. Revivez cette journée spéciale en images ici. /mlm