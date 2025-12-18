Neuchâtel renforce l’aide financière aux familles d’accueil

Neuchâtel va mettre en œuvre de nouvelles mesures concrètes visant à améliorer et à renforcer le soutien apporté aux familles d’accueil, notamment au niveau financier. Le Canton compte actuellement 85 familles d'accueil et en recherche 15 supplémentaires.

« Les autorités cantonales veulent mieux reconnaître l’investissement des familles d’accueil et leur offrir des conditions cadres renforcées pour mener au mieux leur mission essentielle », ont indiqué jeudi le Canton et la Croix-Rouge neuchâteloise dans un communiqué commun. Depuis le 1er janvier, l’indemnité journalière versée aux familles d’accueil passera de 47 à 51 francs.

Une prise en charge des frais de vacances de l’enfant accueilli pourra être accordée. Un financement spécifique du mobilier de départ (trousseau) pourra également être octroyé afin de soutenir les premières étapes de l’accueil.

Selon les besoins actuels de l’Office de protection de l’enfant, une quinzaine de familles d’accueil supplémentaires sont nécessaires pour compléter le dispositif. La Croix-Rouge neuchâteloise a développé, sur mandat cantonal, un programme de formation pour l’année 2026, destiné à soutenir les familles d’accueil.

Des supervisions, des groupes de paroles et des accompagnements par des infirmières petite enfance ou assistantes socio-éducatives sont proposés. « Ils visent à renforcer les compétences des familles d'accueil et à les accompagner dans leur quotidien, parfois exigeant », peut-on lire dans le communiqué. /ATS