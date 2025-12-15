« Ma Commune à la Une » : Couvet

Avec près de 3’000 habitantes et habitants, Couvet s’impose comme l’un des villages les plus vivants du Val-de-Travers, à la croisée des traditions industrielles, du patrimoine et d’une scène culturelle en constante effervescence. Terre d’absinthe et de savoir-faire, la localité cultive aussi une identité artistique portée par ses infrastructures culturelles et par une nouvelle génération de créateurs. Le théâtre des Mascarons en est l’un des emblèmes, accueillant cette saison le spectacle « Une histoire du rock », qui fait vibrer le public au rythme des grandes pages de la musique moderne.



Dans ce contexte, le Courrier du Val-de-Travers dresse le portrait de Quentin Seewer, guitariste originaire de Couvet et aujourd’hui installé à Paris, où il mène depuis près de dix ans une carrière professionnelle. De retour au Vallon pour assurer la direction musicale du spectacle, le musicien évoque son attachement profond à ses racines, son travail d’arrangeur au service des voix et des morceaux mythiques, ainsi que son parcours discret mais solide dans le milieu musical, jalonné de collaborations prestigieuses. Son retour sur la scène des Mascarons, seize ans après y avoir donné son premier concert, résonne comme un symbole fort : celui d’un talent local qui rayonne à l’international sans jamais perdre le lien avec son village d’origine.