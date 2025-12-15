Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Le service de transports revient du 20 décembre au 1er mars, annonce Destination Val-de-Travers ...
Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Le service de transports revient du 20 décembre au 1er mars, annonce Destination Val-de-Travers lundi. Plusieurs véhicules circuleront tous les jours, sur réservation, en direction des centres nordiques de Couvet, du Creux du Van et des Cernets.

Le bus des neiges reprend du service cet hiver au Val-de-Travers. (Photo : Goût & Région) Le bus des neiges reprend du service cet hiver au Val-de-Travers. (Photo : Goût & Région)

Atteindre les pistes et les itinéraires balisés, même sans voiture. C’est la promesse du bus des neiges, qui reprend du service au Val-de-Travers. Dès le 20 décembre, plusieurs minibus permettront de rejoindre les centres nordiques de Couvet, du Creux du Van et des Cernets, annonce Destination Val-de-Travers lundi. L’accès au bus est possible uniquement par réservation. Le service est maintenu jusqu’au 1er mars 2026. Les courses qui mènent jusqu’aux centres nordiques de Couvet et du Creux du Van peuvent être prolongées sur demande jusqu’au parking de Vers-chez-les-Favres, proche des hauts plateaux du Soliat. Un itinéraire à peine rallongé qui permet des balades en raquettes jusqu’à la cabane Perrenoud C.A.S. avec un « effort raisonnable ». Du côté des Cernets, de nouveaux parcours balisés pour raquettes s’ajoutent aux 52 km de piste de ski de fond. Retrouvez plus d’informations concernant le bus des neiges et d’autres offres touristiques de la région sur le site de Destination Val-de-Travers. /comm-jad


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:31

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:54

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 12:07

Articles les plus lus

« La grande interview » : Guy Parmelin

« La grande interview » : Guy Parmelin

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 12:07

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:54

« La grande interview » : Guy Parmelin

« La grande interview » : Guy Parmelin

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 12:07

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

« Le dossier du lundi » : un programme d’économie est-il nécessaire à la Confédération ?

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45

« Ma Commune à la Une » : Couvet

« Ma Commune à la Une » : Couvet

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 09:48

« La grande interview » : Guy Parmelin

« La grande interview » : Guy Parmelin

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:07

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:45

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:45