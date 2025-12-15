Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Atteindre les pistes et les itinéraires balisés, même sans voiture. C’est la promesse du bus des neiges, qui reprend du service au Val-de-Travers. Dès le 20 décembre, plusieurs minibus permettront de rejoindre les centres nordiques de Couvet, du Creux du Van et des Cernets, annonce Destination Val-de-Travers lundi. L’accès au bus est possible uniquement par réservation. Le service est maintenu jusqu’au 1er mars 2026. Les courses qui mènent jusqu’aux centres nordiques de Couvet et du Creux du Van peuvent être prolongées sur demande jusqu’au parking de Vers-chez-les-Favres, proche des hauts plateaux du Soliat. Un itinéraire à peine rallongé qui permet des balades en raquettes jusqu’à la cabane Perrenoud C.A.S. avec un « effort raisonnable ». Du côté des Cernets, de nouveaux parcours balisés pour raquettes s’ajoutent aux 52 km de piste de ski de fond. Retrouvez plus d’informations concernant le bus des neiges et d’autres offres touristiques de la région sur le site de Destination Val-de-Travers. /comm-jad