Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

La traque a pris fin. L’homme qui était recherché dans le Jura bernois a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi. La police cantonale bernoise l’a annoncé peu après 7h sur le réseau social X. Dans un communiqué de presse publiée dans la foulée, elle indique que les vastes recherches ont permis de localiser l'individu chez une connaissance à Tavannes, dans un appartement d'un immeuble d'habitation de la rue du Pont. L'homme n'a pas opposé de résistance lors de son interpellation vers 1h15. Il a été placé en état d'arrestation provisoire. Une arme de poing a été retrouvée sur les lieux et saisie.

Selon les éléments communiqués par les forces de l’ordre, l’individu était recherché depuis dimanche matin après une querelle. Celui-ci aurait menacé plusieurs personnes qu’il connaissait et tiré plusieurs coups de feu dans un immeuble de Tavannes. /sbo