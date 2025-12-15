Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Une opération de police d’envergure s’est déroulée dimanche dans le Jura bernois après qu’un individu considéré comme armé et potentiellement dangereux a été pourchassé dans la région durant une bonne partie de la journée. Des coups de feu ont été tirés dans la matinée dans un immeuble de Tavannes, sans toutefois faire de blessés.

Une querelle serait le départ de cette opération d’envergure. Dans un communiqué paru dimanche soir, la police cantonale bernoise indique qu’elle a été appelée à 8h35 à la rue de la Fiole. Un homme aurait menacé plusieurs personnes qu’il connaissait. Des impacts de balles ont été constatés sur la porte d'un appartement. La police cherche alors l’individu sans succès. Peu avant 13h15, il a été annoncé à la police qu’une personne aurait été visée par un coup de feu à Reconvilier, à la route de Tavannes. Le dispositif de recherche est adapté dans le secteur compris entre les deux villages. Ce coup de feu n’a toujours pas pu être confirmé, indiquent les forces de l’ordre. Elles demandent ensuite à la population de la zone de rester chez elle, via le réseau social X, car « une opération de police est en cours afin d’interpeller un homme probablement armé et dangereux ».

Vers 18h, bien que l’individu soit toujours recherché, le danger imminent a été levé par la police cantonale bernoise. Les forces de l’ordre précisent que « des indices montrent que l’homme serait parti du secteur de Reconvilier vers une destination inconnue ». La police a encore ajouté qu’en dehors des faits qui se sont déroulés à Tavannes, aucun élément ne montre que l’individu aurait été menaçant envers de tierces personnes. Il faut toutefois partir du principe qu’il est armé.

L’individu recherché est signalé comme étant un homme de couleur de peau claire, la trentaine, un crâne chauve, un pull blanc à capuchon avec une inscription AK47, un training noir et des chaussures blanches.

Si vous avez des informations, veuillez contacter la police cantonale bernoise au 032 328 21 31. /comm-sbo