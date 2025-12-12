Une opposition au collège de Longueville

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment scolaire sur le site de Longueville à Colombier se heurte à une opposition. C’est le constat des autorités communales de Milvignes, au terme de la période de mise à l’enquête publique.

La démarche émane du voisinage. Plusieurs habitants du quartier entretiennent une série de réserves au sujet de la réalisation de la nouvelle infrastructure scolaire. Des séances d’informations préalables et des aménagements au niveau de la conception du projet ne sont pas parvenues à apaiser toutes les craintes.

Les opposants font état de plusieurs inquiétudes : ils disent craindre que le chantier fasse courir des risques structurels à leur bâtiment et qu’il réduise la valeur de leur bien, ils redoutent un afflux supplémentaire de trafic dans le quartier, ils s’inquiètent des nuisances sonores causées par le chantier et s’interrogent sur de possibles atteintes à la tranquillité publique causées par la hausse du nombre d’écoliers sur le site.

Des séances de conciliation vont à présent avoir lieu avec les opposants, ce qui sera suivi d’une éventuelle levée des oppositions. En cas de recours, le chantier sur le site de Longueville pourrait s’allonger dans le temps : les travaux de rénovation des structures existantes et ceux de construction du nouveau bâtiment, prévus pour être réalisés en même temps, risquent de l’être l’un après l’autre. /jhi