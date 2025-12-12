La Police neuchâteloise participe au démantèlement d’un réseau criminel

Il était notamment à l’origine de vols de deux-roues pour près d’un million de francs. Le Ministère public et la Police neuchâteloise communiquent ce vendredi avoir participé au démantèlement d’un réseau criminel transfrontalier actif dans des vols de motos de grosse cylindrée, de véhicules de luxe ainsi que dans des cambriolages d’armureries touchant de nombreux cantons suisses. Les forces de l’ordre neuchâteloises ont pris part à une enquête menée conjointement par les autorités suisses et françaises, avec l’appui d’Europol, d’Eurojust et de Fedpol.

Dans un premier temps, plusieurs équipes de voleurs basés dans le pays de Gex, département de l’Ain, ont été identifiées. L’enquête a ensuite permis de découvrir un réseau hiérarchisé composé de donneurs d’ordres, de logisticiens et d’équipes de voleurs recrutés via les réseaux sociaux, précise le communiqué de presse. Pas moins de 56 cas de vols de véhicules ont été relevés dans plusieurs cantons, dont celui de Neuchâtel. Concernant les cambriolages d’armurerie, 12 cas sont imputés au réseau dans les cantons de Vaud, Valais, Argovie, Bâle-Campagne, Schwyz et Zurich.

Le 9 décembre, une opération d’envergure a permis l’arrestation de cinq individus, dont deux donneurs d’ordres, dans les départements de l’Ain, de la Drôme, du Gard et de l’Hérault avec l’appui d’enquêteurs neuchâtelois dépêchés sur place. Trois autres suspects avaient déjà été interpellés auparavant. L’enquête se poursuit sous la direction du juge d’instruction de Bourg-en-Bresse, en lien étroit avec Europol. /comm-jpp