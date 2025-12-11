Rénovations énergétiques : Neuchâtel augmente ses subventions

Ces adaptations rendront plus attractive la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires, qu'ils soient des privés, des entreprises ou des collectivités, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat.

Dès le 1er janvier, les taux d’octroi de la plupart des subventions issues du programme d’impulsion (PI) - prévu par la loi fédérale sur le climat et l’innovation (LCl) - seront augmentés. De plus, les conditions d’octroi de la subvention offrant un bonus pour l’efficacité de l’isolation thermique seront élargies. /ATS