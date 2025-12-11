Rénovations énergétiques : Neuchâtel augmente ses subventions

Le canton de Neuchâtel va octroyer dès le début d'année davantage de subventions pour des projets ...
Le canton de Neuchâtel va octroyer dès le début d'année davantage de subventions pour des projets de rénovation énergétique de bâtiments et de remplacement de chauffages fossiles ou électriques. L'objectif est de réduire l'empreinte carbone de l'habitat.

Les modifications visent notamment à inciter davantage encore les propriétaires à remplacer les chauffages à énergie fossile (Photo : KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER) Les modifications visent notamment à inciter davantage encore les propriétaires à remplacer les chauffages à énergie fossile (Photo : KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER)

Ces adaptations rendront plus attractive la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour les propriétaires, qu'ils soient des privés, des entreprises ou des collectivités, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat.

Dès le 1er janvier, les taux d’octroi de la plupart des subventions issues du programme d’impulsion (PI) - prévu par la loi fédérale sur le climat et l’innovation (LCl) - seront augmentés. De plus, les conditions d’octroi de la subvention offrant un bonus pour l’efficacité de l’isolation thermique seront élargies. /ATS


