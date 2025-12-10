Délais raccourcis pour les demandes d’indemnisations à l’assurance-chômage

Pour garantir le paiement des indemnités de décembre, les personnes inscrites à l’assurance-chômage devront envoyer tous leurs documents avant le 18 décembre. Ce délai raccourci s’explique par l’indisponibilité de la plateforme « Job-Room » entre le 19 décembre et le 6 janvier 2026, informe ce mercredi la Chancellerie d'Etat dans un communiqué. Une mise à jour informatique sera effectuée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Durant cette période, le service cantonal de l’emploi sera fermé et les différents services, notamment les offices régionaux de placement (ORP) et les caisses d’assurance-chômage seront inaccessibles.

Les recherches d’emploi pour le mois de décembre devront également être saisies avant le 18 décembre via la plateforme « Job-Room », par courriel postal ou par mail à l’adresse suivante : doc.orp@ne.ch

Le service de l’emploi a rassemblé toutes les informations sur son site internet. /comm-pch