Délais raccourcis pour les demandes d’indemnisations à l’assurance-chômage

La plateforme « Job-Room », qui permet aux personnes inscrites au chômage de transmettre leurs demandes d’indemnisation, sera indisponible du 19 décembre 2025 au 6 janvier 2026. Les documents pour le mois de novembre devront donc être transmis avant le 18 décembre.

Les demandes d'indemnisation pour le mois de décembre devront être transmises avant le 18 décembre. (Photo : illustration / libre de droits) Les demandes d'indemnisation pour le mois de décembre devront être transmises avant le 18 décembre. (Photo : illustration / libre de droits)

Pour garantir le paiement des indemnités de décembre, les personnes inscrites à l’assurance-chômage devront envoyer tous leurs documents avant le 18 décembre. Ce délai raccourci s’explique par l’indisponibilité de la plateforme « Job-Room » entre le 19 décembre et le 6 janvier 2026, informe ce mercredi la Chancellerie d'Etat dans un communiqué. Une mise à jour informatique sera effectuée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Durant cette période, le service cantonal de l’emploi sera fermé et les différents services, notamment les offices régionaux de placement (ORP) et les caisses d’assurance-chômage seront inaccessibles.

Les recherches d’emploi pour le mois de décembre devront également être saisies avant le 18 décembre via la plateforme « Job-Room », par courriel postal ou par mail à l’adresse suivante : doc.orp@ne.ch

Le service de l’emploi a rassemblé toutes les informations sur son site internet. /comm-pch


 

