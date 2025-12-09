Le Tribunal cantonal rejette le recours des opposants au pôle économique de la Tène

Le projet de pôle de développement économique « Littoral Est » de La Tène franchit une nouvelle ...
Le Tribunal cantonal rejette le recours des opposants au pôle économique de la Tène

Le projet de pôle de développement économique « Littoral Est » de La Tène franchit une nouvelle barrière. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé en 2023 contre le plan d’affectation cantonal lié à ce développement stratégique.

La parcelle qui doit accueillir le pôle économique de La Tène (photo : archives). La parcelle qui doit accueillir le pôle économique de La Tène (photo : archives).

Le projet de pôle de développement économique (PDE) « Littoral Est » de La Tène passe un nouvel écueil. Le Tribunal cantonal a écarté le recours déposé en 2023 contre son plan d’affectation, selon un communiqué publié ce mardi pour la Chancellerie. Selon le Conseil d’État, il s’agit d’un signal clair en faveur de l’attractivité du canton. Dans un contexte de forte pression foncière, l’exécutif estime que cette planification répond à un besoin identifié : « disposer d’espaces adaptés aux entreprises à haute valeur ajoutée ».

Le PDE « Littoral Est » doit permettre l’accueil d’environ 3’000 emplois, au cœur d’une zone pensée pour concentrer activités économiques, logements et services. Le projet prévoit notamment la proximité d’un écoquartier de 500 habitants et une bonne desserte en transports publics.

Le Canton dit faire face depuis plusieurs années à une offre foncière limitée, insuffisante pour accueillir de nouvelles entreprises ou accompagner l’extension de celles déjà établies. Pour le Conseil d’État, les terrains situés à La Tène constituent une réponse planifiée et équilibrée à ces besoins, tout en s’inscrivant dans les principes de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT).

Le gouvernement cantonal voit dans cette décision judiciaire une étape majeure. Le PDE « Littoral Est » est présenté comme un modèle d’aménagement conciliant croissance économique, qualité de vie et durabilité. Un recours au Tribunal fédéral reste possible. /comm-yca


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Corbak soufflera ses 30 bougies

Le Corbak soufflera ses 30 bougies

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 16:30

Accueil parascolaire : « On mesure mal l’impact d’un tel changement à Neuchâtel »

Accueil parascolaire : « On mesure mal l’impact d’un tel changement à Neuchâtel »

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 16:29

Une passerelle en bois pour sécuriser la traversée de la H10 à Noiraigue

Une passerelle en bois pour sécuriser la traversée de la H10 à Noiraigue

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 15:00

« En termes de RHT, la situation est équivalente à 2016 »

« En termes de RHT, la situation est équivalente à 2016 »

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 14:05

Articles les plus lus

Laurence Perez veut rouvrir le dialogue

Laurence Perez veut rouvrir le dialogue

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 12:30

Un enfant tué sur le chemin de l’école à Grandson

Un enfant tué sur le chemin de l’école à Grandson

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 13:23

« En termes de RHT, la situation est équivalente à 2016 »

« En termes de RHT, la situation est équivalente à 2016 »

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 14:05

Une passerelle en bois pour sécuriser la traversée de la H10 à Noiraigue

Une passerelle en bois pour sécuriser la traversée de la H10 à Noiraigue

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 15:00

« C’est quoi ton association » : Fleur de Coton

« C’est quoi ton association » : Fleur de Coton

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 11:00

Le salaire des pasteurs n’est plus un tabou

Le salaire des pasteurs n’est plus un tabou

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 11:32

Laurence Perez veut rouvrir le dialogue

Laurence Perez veut rouvrir le dialogue

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 12:30

Un enfant tué sur le chemin de l’école à Grandson

Un enfant tué sur le chemin de l’école à Grandson

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 13:23