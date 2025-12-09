« En termes de RHT, la situation est équivalente à 2016 »

Si on additionne les personnes demandeuses d’emploi et celles en RHT dans le canton de Neuchâtel, on dépasse les 10'000. La métallurgie et l’horlogerie sont les domaines d’activités les plus touchés par la réduction de l’horaire de travail.
La morosité économique s’illustre par les chiffres. Le canton de Neuchâtel affiche le taux le plus élevé de demandeurs d’emploi de Suisse. Il se situait à 7,3% fin octobre, selon les données fournies par le Conseil d’État. Le taux de chômage à la fin du mois dernier était, quant à lui, de 4,6%. Un autre indicateur qui permet de jauger la santé économique est celui de l’usage de la réduction de l’horaire de travail (RHT). Fin octobre, environ 150 entreprises neuchâteloises avaient recours à la RHT. « Sans virer dans le catastrophisme, cette situation est préoccupante », souligne Florence Nater. « À peu près 4'200 personnes sont en RHT et plus de 6'500 sont des demandeurs et demandeuses d’emploi inscrits dans les ORP du canton », précise la conseillère d’État en charge de l’économie et de la cohésion sociale.
Florence Nater : « Plus de 10'000 personnes dans la population active sont freinées par la situation conjoncturelle. »
Métallurgie et horlogerie les plus impactées
« Un peu plus d’un tiers des entreprises neuchâteloises qui ont recours à la RHT sont actives dans la métallurgie, un peu plus d’un tiers dans l’horlogerie, 15% dans d’autres secteurs d’activités manufacturières et le reste dans d’autres domaines », explique Florence Nater.
Du plus vu depuis l’abandon du taux plancher
« Entre janvier et août 2025, donc avant même l’annonce des 39% des droits de douane américains, on atteignait un recours à la RHT équivalent à celui qu’on avait connu en 2016 lors de la crise du franc fort et de l’abandon du taux plancher qui avait quand même donné lieu à une hausse assez importante du chômage dans le canton de Neuchâtel », illustre la ministre socialiste.
« Des chiffres qui méritent notre attention et notre engagement. »
Selon les derniers chiffres du Secrétariat d’État à l’économie, sur la période janvier-août 2025, plus de 30 millions de francs ont été versés au titre de la RHT aux entreprises neuchâteloises. « En comparaison, cette somme s’élève à 25 millions de francs dans le canton du Jura ou à 13 millions dans le canton de Vaud. Donc, on voit bien là aussi, l’importance de la RHT pour l’économie neuchâteloise », conclut Florence Nater. /jpp