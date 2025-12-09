« En termes de RHT, la situation est équivalente à 2016 »

Métallurgie et horlogerie les plus impactées

« Un peu plus d’un tiers des entreprises neuchâteloises qui ont recours à la RHT sont actives dans la métallurgie, un peu plus d’un tiers dans l’horlogerie, 15% dans d’autres secteurs d’activités manufacturières et le reste dans d’autres domaines », explique Florence Nater.





Du plus vu depuis l’abandon du taux plancher

« Entre janvier et août 2025, donc avant même l’annonce des 39% des droits de douane américains, on atteignait un recours à la RHT équivalent à celui qu’on avait connu en 2016 lors de la crise du franc fort et de l’abandon du taux plancher qui avait quand même donné lieu à une hausse assez importante du chômage dans le canton de Neuchâtel », illustre la ministre socialiste.