« C’est quoi ton association » : Fleur de Coton

Née d’un constat simple — un enfant hospitalisé n’a pas seulement besoin de soins, mais aussi de réconfort, d’attention et de moments de jeu — l’association Fleur de Coton a su, au fil des années, s’imposer comme un véritable soutien pour les familles. Grâce à son équipe de bénévoles, l’association aménage des coins-jeux, propose des temps de présence auprès des enfants lorsque les parents doivent s’absenter, offre des surprises pour égayer les journées et finance parfois des équipements spécifiques, comme des mini-voitures permettant d’emmener les jeunes patients jusqu’au bloc opératoire en réduisant leur stress. Un geste simple, mais un impact immense sur le moral des tout-petits.

Chaque action menée vise à réduire la peur, à ramener du jeu là où la maladie impose une pause. Les interventions de Fleur de Coton permettent d’améliorer l’expérience hospitalière, souvent éprouvante, en créant des environnements plus rassurants, en soutenant les parents et en leur offrant parfois quelques minutes de répit. Une mission qui demande l’apport de nombreux bénévoles, qui peuvent rejoindre la cause en tout temps, pour être, selon les vœux de Catherine Tynowski, encore plus présent dans les hôpitaux de la région.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Fleur de Coton sera présent, le samedi 13 décembre à La Maladière Centre à Neuchâtel pour une récolte de jouet. Un don, un geste quoi peut faire une immense différence.