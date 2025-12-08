Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud

Trois voitures probablement volées dans le canton de Berne ont été retrouvées et leurs conducteurs ont été arrêtés. Une patrouille de la police cantonale bernoise a repéré samedi vers 08h25 trois véhicules suspects circulant sur l'autoroute à Wileroltigen, en direction de Chiètres. Lors de la poursuite, les trois voitures ont pris la direction d'Avenches. La police a toutefois dû abandonner la poursuite en raison de leur vitesse excessive, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Grâce à une coordination intercantonale efficace, les trois conducteurs - âgés de 18 à 24 ans - ont ensuite été arrêtés dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Selon les premiers éléments, les trois véhicules ont probablement été volés dans le canton de Berne.

La police les a saisis les trois véhicules et a placé les suspects en détention. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. La police enquête par ailleurs sur leur implication potentielle dans d'autres vols de véhicules. /ATS