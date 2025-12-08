Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud

Trois voitures qui avaient probablement été volées dans le canton de Berne ont été retrouvées ...
Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud

Trois voitures qui avaient probablement été volées dans le canton de Berne ont été retrouvées samedi matin par la police dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud. Les trois conducteurs ont été arrêtés et une enquête est en cours.

La police neuchâteloise a contribué à l'arrestation. (Photo : archives) La police neuchâteloise a contribué à l'arrestation. (Photo : archives)

Trois voitures probablement volées dans le canton de Berne ont été retrouvées et leurs conducteurs ont été arrêtés. Une patrouille de la police cantonale bernoise a repéré samedi vers 08h25 trois véhicules suspects circulant sur l'autoroute à Wileroltigen, en direction de Chiètres. Lors de la poursuite, les trois voitures ont pris la direction d'Avenches. La police a toutefois dû abandonner la poursuite en raison de leur vitesse excessive, indique-t-elle lundi dans un communiqué.

Grâce à une coordination intercantonale efficace, les trois conducteurs - âgés de 18 à 24 ans - ont ensuite été arrêtés dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel. Selon les premiers éléments, les trois véhicules ont probablement été volés dans le canton de Berne.

La police les a saisis les trois véhicules et a placé les suspects en détention. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice. La police enquête par ailleurs sur leur implication potentielle dans d'autres vols de véhicules. /ATS


 

Actualités suivantes

Clavecins d’exception cherchent lieu d’accueil

Clavecins d’exception cherchent lieu d’accueil

Région    Actualisé le 08.12.2025 - 15:55

Les Suisses changent de moins en moins de logement

Les Suisses changent de moins en moins de logement

Région    Actualisé le 08.12.2025 - 14:48

Les privés qui déneigent La Chaux-de-Fonds touchent désormais une garantie financière

Les privés qui déneigent La Chaux-de-Fonds touchent désormais une garantie financière

Région    Actualisé le 08.12.2025 - 12:13

Val-de-Travers : la polémique sur Noël révèle nos tensions identitaires

Val-de-Travers : la polémique sur Noël révèle nos tensions identitaires

Région    Actualisé le 08.12.2025 - 11:03

Articles les plus lus

Un souper de boîte réservé aux chômeurs

Un souper de boîte réservé aux chômeurs

Région    Actualisé le 07.12.2025 - 12:00

Fresque en Lego: Yverdon-les-Bains s'empare du record du monde

Fresque en Lego: Yverdon-les-Bains s'empare du record du monde

Région    Actualisé le 08.12.2025 - 04:41

« Le dossier du lundi » : le budget de la Confédération

« Le dossier du lundi » : le budget de la Confédération

Région    Actualisé le 08.12.2025 - 10:21

« Ma Commune à la Une » : Hauterive

« Ma Commune à la Une » : Hauterive

Région    Actualisé le 08.12.2025 - 12:40