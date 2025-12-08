Les privés qui déneigent La Chaux-de-Fonds touchent désormais une garantie financière

Pour que la trentaine d’entreprises partenaires soient sûres de rentrer dans leurs frais fixes ...
Pour que la trentaine d’entreprises partenaires soient sûres de rentrer dans leurs frais fixes, la Ville leur verse à l’avance un revenu qui représente 30% de leur budget saisonnier. Explications de la conseillère communale Ilinka Guyot.

Le déneigement, une tâche aussi assumée par les entreprises privées en cas d'importantes précipitations (photo : archives). Le déneigement, une tâche aussi assumée par les entreprises privées en cas d'importantes précipitations (photo : archives).

La Chaux-de-Fonds s’adapte à ses hivers de moins en moins enneigés. La Ville offre désormais une garantie financière à ses partenaires privés qui l’aident à déneiger les rues de la Métropole horlogère en cas d’importantes précipitations. Le montant garanti représente 30% du budget consacré par ces entreprises au déneigement de la ville. Ce versement couvre une partie des frais fixes et en personnel.

La Chaux-de-Fonds peut compter dans ce domaine sur une trentaine de sociétés privées. Le budget communal global pour le déneigement se monte à 1,1 million de francs pour 2026. Au total, quelque 210 personnes enlèvent la neige des rues chaux-de-fonnières chaque hiver, dont 130 employés communaux. Plus de 100 véhicules sont engagés.

Ilinka Guyot : « Les entreprises privées nous signalent depuis quelques années que si la tendance se poursuit, elles ne rentreraient plus forcément dans leurs frais. »

Si les précipitations neigeuses diminuent, le nombre d’événements météorologiques intenses, lui, a tendance à augmenter. L’année dernière par exemple, il est tombé 50 cm de neige en moins de 36 heures entre le 22 et le 24 décembre à La Chaux-de-Fonds, « ce qui n’était plus arrivé depuis 2008 », note la conseillère communale Ilinka Guyot. « Dans ces cas-là, on doit pouvoir intervenir avec un maximum de personnes pour garantir un déneigement efficace. » Et avec le yoyo de plus en plus fréquent des températures, le budget pour le salage routier augmente.

« 50 cm de neige d'un coup [en décembre 2024], ce n'était plus arrivé depuis 2008. »

Les autorités locales devraient poursuivre l’adaptation de leur dispositif ces prochaines années. Jusqu’à diminuer les effectifs ? « Non, pas pour le moment. Nos employés de la voirie sont polyvalents : ceux qui enlèvent la neige sont paysagistes, maçons, horticulteurs, chauffeurs de camions, ouvriers de voirie », répond l’élue, qui admet cependant que la voirie cumule de moins en moins d'heures supplémentaires en hiver.

« Peut-être qu'à l'avenir, au lieu de midi, la ville sera entièrement déneigée à 14 heures. Mais on veut garder un service à la population adéquat. »

La Ville envisage toutefois une réorganisation. « Il n’y aura peut-être plus besoin d’avoir presque l’ensemble du personnel de piquet pendant six mois [d’hiver]. On reverra peut-être le déneigement : aujourd’hui, toute la ville est déneigée à midi [en cas de neige durant la nuit]. Elle pourrait l’être à 14h, à l’avenir. Ce sont des pistes à étudier. Il faut voir si la tendance [climatique] se confirme. On va réévaluer complètement le dispositif, mais pour garder un service adéquat à la population [et en garantissant sa sécurité] », précise Ilinka Guyot. /vco


