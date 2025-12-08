Les privés qui déneigent La Chaux-de-Fonds touchent désormais une garantie financière

La Chaux-de-Fonds s’adapte à ses hivers de moins en moins enneigés. La Ville offre désormais une garantie financière à ses partenaires privés qui l’aident à déneiger les rues de la Métropole horlogère en cas d’importantes précipitations. Le montant garanti représente 30% du budget consacré par ces entreprises au déneigement de la ville. Ce versement couvre une partie des frais fixes et en personnel.

La Chaux-de-Fonds peut compter dans ce domaine sur une trentaine de sociétés privées. Le budget communal global pour le déneigement se monte à 1,1 million de francs pour 2026. Au total, quelque 210 personnes enlèvent la neige des rues chaux-de-fonnières chaque hiver, dont 130 employés communaux. Plus de 100 véhicules sont engagés.