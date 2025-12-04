Les Bayards : une femme grièvement blessée dans un incendie

Le feu s’est déclaré dans une maison individuelle au Haut-de-la-Tour ce jeudi matin. Lors de ...
Les Bayards : une femme grièvement blessée dans un incendie

Le feu s’est déclaré dans une maison individuelle au Haut-de-la-Tour ce jeudi matin. Lors de l’intervention des pompiers, une femme a été retrouvée inconsciente à l’intérieur de la maison. Son pronostic vital est engagé. Deux chiens ont péri dans l’incendie.

Un incendie a fait une blessée grave ce jeudi matin aux Bayards. (Photo : illustration) Un incendie a fait une blessée grave ce jeudi matin aux Bayards. (Photo : illustration)

Une personne a été grièvement blessée dans l’incendie d’une maison ce jeudi matin au Haut-de-la-Tour, aux Bayards. La Centrale neuchâteloise d’urgence a été alertée au sujet d’un important dégagement de fumée dans l’habitation vers 7h15. Rapidement sur place, les pompiers du Val-de-Travers ont découvert une femme inconsciente et deux chiens morts dans le bâtiment. La victime a été évacuée par ambulance à l’hôpital de Couvet, puis héliportée dans un hôpital universitaire romand. Son pronostic vital est engagé.


Un déploiement massif

Cet incendie a nécessité l’intervention de nombreux service de secours : 18 pompiers du Val-de-Travers et six véhicules. En raison de la proximité immédiate de l’immeuble avec les voies de chemin de fer et la route cantonale, le trafic ferroviaire et routier a été interrompu durant l’intervention. Un train de secours CFF est également intervenu pour sécuriser la ligne. Le trafic a pu reprendre en milieu de matinée, tant sur le rail que sur la route. Cet événement a également mobilisé trois patrouilles de gendarmerie, des enquêteurs de la police judiciaire et du commissariat forensique, la sécurité publique de Val-de-Travers, l’inspectorat de l’ECAP, ainsi que l’équipage d’une ambulance des Vallées neuchâteloises et une équipe SMUR.

La procureure de service a ouvert une instruction pénale afin d’établir les causes et les circonstances du sinistre. /comm-lgn


