Route fermée entre Fleurier et Les Verrières

En raison d’un incendie, la route cantonale entre les deux villages est fermée ce jeudi matin. Une déviation est en place par Buttes et la Côte-aux-Fées.

La Police neuchâteloise a fermé la route entre Fleurier et Les Verrières ce jeudi matin. (Photo : illustration) La Police neuchâteloise a fermé la route entre Fleurier et Les Verrières ce jeudi matin. (Photo : illustration)

Perturbation routière dans le Val-de-Travers. Un incendie à la hauteur du Haut de la Tour nécessite la fermeture de la route cantonale entre Fleurier et Les Verrières dans les deux sens. La Police neuchâteloise nous a indiqué avoir mis en place une déviation via Buttes et La Côte-aux-Fées. /lgn


 

