Perturbation routière dans le Val-de-Travers. Un incendie à la hauteur du Haut de la Tour nécessite la fermeture de la route cantonale entre Fleurier et Les Verrières dans les deux sens. La Police neuchâteloise nous a indiqué avoir mis en place une déviation via Buttes et La Côte-aux-Fées. /lgn
Route fermée entre Fleurier et Les Verrières
En raison d’un incendie, la route cantonale entre les deux villages est fermée ce jeudi matin ...
RTN
Sur le même sujet
- 03.12.2025 - 15:30 Brigandage à la station des Draizes : suspect arrêté
- 26.11.2025 - 11:33 Butin récupéré après une arnaque
- 26.11.2025 - 08:19 Réouverture de l’A5 en direction de Bienne
- 17.11.2025 - 15:26 Accident et huile sur la chaussée : les gorges du Seyon fermées trois heures
- 17.11.2025 - 14:58 Neuchâtel renforce son dispositif contre la violence domestique
Actualités suivantes
Articles les plus lus
Val-de-Travers : un budget 2026 « raisonnable » porté par des mesures exceptionnelles
Région • Actualisé le 03.12.2025 - 17:08
Le Parlement étend encore davantage l'autorisation de tirer le loup
Région • Actualisé le 03.12.2025 - 11:25
Val-de-Travers : un budget 2026 « raisonnable » porté par des mesures exceptionnelles
Région • Actualisé le 03.12.2025 - 17:08
« C’est quoi ton association » : Le Centre Thérapies & Bien-être du Val-de-Ruz
Région • Actualisé le 03.12.2025 - 11:00
Le Parlement étend encore davantage l'autorisation de tirer le loup
Région • Actualisé le 03.12.2025 - 11:25
Val-de-Travers : un budget 2026 « raisonnable » porté par des mesures exceptionnelles
Région • Actualisé le 03.12.2025 - 17:08