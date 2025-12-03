Brigandage à la station des Draizes : le suspect arrêté

Arrestation confirmée. Lundi 17 novembre, vers 21h30, un individu masqué avait menacé une employée de la station-service des Draizes, à Neuchâtel avec un couteau et s’était emparé d’environ 1'000 francs. Un appel à témoins avait été lancé.

Le 2 décembre, grâce à des informations fournies par des tiers, la police judiciaire a arrêté le suspect en ville de Neuchâtel et l’a placé en garde à vue, selon un communiqué de la police neuchâteloise publié ce mercredi. Entendu en présence de son avocat, l’homme a reconnu les faits. Le butin n’a pas été retrouvé. Le suspect sera dénoncé au Ministère public. /comm-ero