Un homme braque la station-service des Draizes et prend la fuite

Une employée de la station-service des Draizes à Neuchâtel a été menacée au couteau par un individu lundi soir. Le malfaiteur est reparti à pied avec environ mille francs. La police lance un appel à témoins.

La police neuchâteloise recherche l’auteur du brigandage commis lundi soir aux Draizes. (Photo : police neuchâteloise) La police neuchâteloise recherche l’auteur du brigandage commis lundi soir aux Draizes. (Photo : police neuchâteloise)

Un brigandage s’est produit lundi 17 novembre vers 21h30 à la station-service des Draizes, à Neuchâtel. Peu avant la fermeture, un individu masqué a menacé au couteau l’employée présente sur place, indique un communiqué de la police neuchâteloise ce mardi. Il s’est ensuite fait remettre le contenu de la caisse, soit une somme d’environ mille francs, avant de prendre la fuite à pied. L’employée, est choquée mais indemne. Malgré l’arrivée rapide de plusieurs patrouilles de police, le suspect n’a pas pu être retrouvé sur le moment.

La police judiciaire a ouvert une enquête et le Ministère public a été avisé. Des investigations sont en cours afin d’identifier l’auteur. Toute personne disposant d’informations en lien avec cet événement ou étant témoin de l’incident est priée de contacter la police neuchâteloise au 032 889 90 00. /comm-ero


