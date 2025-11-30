Les deux initiatives sont parmi les moins bien acceptées

L'initiative « Service citoyen » fait partie des trois initiatives les moins bien acceptées par la population au cours des 25 dernières années. Quant à l'initiative « Pour l'avenir », elle se classe en sixième position. L'initiative du PVL « Remplacer la TVA par une taxe sur l'énergie » est en tête du classement. Elle a été rejetée en 2015 par 92% des Suisses. L'initiative « Service citoyen » a ravi la deuxième place dimanche avec 84,2% de non. Elle précède de peu l'initiative « Pour la mère et l'enfant », rejetée par 81,8% des voix en 2002. Lancée par le comité d'initiative « Aide suisse pour la mère et l'enfant », son but était d'interdire l'avortement. Avec 78,3% de non, l'initiative de la Jeunesse socialiste « Pour l'avenir » prend la sixième place. Elle vient après l'initiative « Rues pour tous », qui voulait limiter la vitesse à l'intérieur des localités à 30 km/h, et l'initiative pour l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. Elles ont été refusées respectivement en 2001 par 79,7% des voix et en 2022 par 79,1%. /ATS