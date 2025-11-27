La Maison Rousseau prolonge ses travaux pour soigner son patrimoine

Une charpente d’un demi-millénaire d’âge, des graffitis du 18e siècle représentant le village de Môtiers sur ses murs à la chaux… La Maison Rousseau veut préserver ses atouts patrimoniaux pendant ses travaux de rénovation. L’ECAP, propriétaire des lieux, prévoit d’y aménager une douzaine de chambres d’hôtes.

Initialement projetée pour l’été prochain, l’ouverture a été rapidement repoussée à 2027. « Le bâtiment est complexe », avertit Jean-Michel Brunner, le directeur de l’ECAP. Érigé au début du 16e siècle, sa charpente est l’une des plus vieilles du canton pour un bâtiment privé. « On ne peut pas faire n’importe quoi avec des éléments comme ceux-ci. Il faut privilégier la rénovation au remplacement et mettre en valeur ce qui en vaut la peine », explique-t-il. L’ECAP prévoit d’appliquer des techniques d’époque afin de préserver l’identité du lieu, comme pour replacer certains segments de charpente ou crépir les murs à la chaux.





S’adapter aux normes modernes

Le chantier doit aussi composer avec les exigences de préservation patrimoniales et les normes actuelles de construction. « D’un point de vue énergétique, faut atteindre des performances satisfaisantes » pour la consommation de chauffage du futur bâtiment, illustre Jean-Michel Brunner. Un défi, afin d’isoler sans toucher à l’apparence des lieux.