Le site de Pôlière rendu à la nature

L’État de Neuchâtel a validé le développement des deux sites de traitement des matériaux minéraux de Val-de-Ruz. Il l’annonce mardi matin dans un communiqué. Situé entre Coffrane et Montmollin, le site de Rive, actuellement en activité, sera développé. Les filiales des entreprises Vonarx et Bernasconi vont pouvoir y poursuivre leurs activités sur une surface étendue de près de 2,3 hectares.

Pour compenser cet agrandissement, le site de Pôlière sera rendu à l’agriculture et à la nature. À terme, 4,1 hectares de terres agricoles y seront créés. Des zones de prairies maigres, de bas marais et de milieux favorables aux reptiles et amphibiens seront créés. Cela permettra également d’améliorer la qualité des eaux dans la zone. Cette renaturation est menée par les entreprises et doit être achevée à l’horizon 2030.

L’entreprise Vonarx profite également de cette réorganisation pour libérer de l’espace à proximité de la gare de Peseux-Les Deurres afin de relocaliser et développer son centre d’entretien des outils de production à Rive. /comm-jhi