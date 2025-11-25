La Pinte neuchâteloise, un bâtiment protégé… jusqu’à un certain point

La semaine dernière, nous vous rapportions que l’emblématique restaurant de la Pinte neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds avait fermé. Probablement pour de bon, puisque le propriétaire de cet établissement plus que bicentenaire souhaite transformer le bistrot pour en faire des appartements. Notre sujet a fait réagir les internautes. Certains ont le sentiment que la Ville laisse faire. Alors précisons d’emblée que si le propriétaire a publiquement affiché sa volonté et obtenu l'autorisation de rénover la toiture, il n’a pas encore déposé son dossier à la Ville pour les transformations intérieures.

Essayons d’en savoir davantage sur la protection dont bénéficie ce genre de bâtiments auprès de Patrick Jobin, chef du Service de l’urbanisme, des mobilités et de l’environnement de la Ville de La Chaux-de-Fonds.





Volumétrie intouchable

La première chose à connaître, c’est que le bâtiment de Grenier 8 est considéré comme remarquable. Avec la note 3 sur 9, établie par la Ville en partenariat avec le Canton, l’immeuble abritant la Pinte figure en première catégorie du recensement architectural cantonal, notamment parce qu’il est un des rares, en vieille ville, à avoir résisté à l’incendie dévastateur de 1794. « Les règles pour ces bâtiments dits ‘remarquables’ peuvent varier en fonction des zones. En zone d’ancienne localité, la volumétrie est intouchable », assène le chef de service. Autrement dit, on ne peut pas modifier le volume de l’enveloppe extérieure. « Si on veut aller plus loin [pour protéger un élément de l’intérieur], la mise sous protection (ou à l’inventaire) est de compétence cantonale », précise Patrick Jobin. Renseignement pris auprès du Canton, la Pinte neuchâteloise ne bénéficie pas d’une protection cantonale pour l’intérieur, qui d’ailleurs n’est pas particulièrement préservé, ayant subi plusieurs modifications architecturales au fil des siècles.

