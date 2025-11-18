L’emblématique Pinte neuchâteloise de La Chaux-de-Fonds ne rouvrira pas

La pluie martèle les échafaudages qui entourent le bâtiment de la Pinte neuchâteloise, ce lundi. Jérôme Chatelain se hâte vers l’entrée. Il croit ouvrir la porte de l’ancien bistrot, mais c’est fermé à clé. « J’ai tellement l’habitude que ce soit ouvert… », lâche-t-il pour s’excuser en sortant son trousseau.

A l’intérieur, le temps s’est arrêté. Tables et chaises sont disposées comme elles semblent l’avoir toujours été et les verres sont encore alignés sur le comptoir. En fermant les yeux, on sentirait presque l’odeur des fondues… « Si vous avez besoin de chaises, prenez-les », sourit le propriétaire. Pour l’interview, on s’assoit à la table ronde, celle située dans le prolongement du comptoir.

La Pinte neuchâteloise est fermée depuis le début de l'année, après le départ du tenancier. La faillite a été prononcée en avril. Le bail courait jusqu'au mois de juin.





Le vin de l'établissement pour éteindre le feu

« J’en ai entendu, des histoires sur ce restaurant ! Comme il était situé à côté des deux bâtiments des tribunaux (réd : le Tribunal régional y est toujours) et que les magistrats y venaient souvent, on l’appelait le Tribunal 3 », raconte Jérôme Chatelain. Dans le quotidien « L’Impartial » du 19 mars 2003, Robert Nussbaum écrit que ce « rendez-vous royaliste aurait été sauvé de l’incendie de 1794 – mais rien ne le prouve – par des pompiers sagnards venus prêter main-forte. L’eau épuisée, la légende raconte qu’ils auraient aspergé les murs avec le vin de l’établissement. » Toujours selon le quotidien local, le roi Frédéric Guillaume IV aurait été le dernier souverain prussien à s’y attabler, en 1842.

Fin de l’histoire, donc… « Oui, c’est vraiment un crève-cœur, parce que c’est quand même quelque chose d’assez mythique ! Quand on entend les anecdotes des anciens, c’est vrai que ça fout malheur d’arrêter ça, en quelque sorte », lâche cet entrepreneur et ancien fondeur franc-montagnard.