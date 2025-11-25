La Coop de Saint-Blaise pourrait faire peau neuve

Une modernisation, c’est ce qui se profile pour la Coop de Saint-Blaise. Le géant orange a déposé une demande de transformation à la Commune de Laténa en septembre. Si le projet ne suscite aucune opposition, le magasin aura droit à un important rafraîchissement. Son enveloppe sera entièrement revue, à l’image des autres supermarchés Coop déjà rénovés. Par courriel, le responsable de la communication de Coop, Giovanni Iacomini, explique que « ces travaux s’inscrivent dans un programme régulier de modernisation des magasins, afin de proposer des installations et un point de vente de toute dernière génération ». Il ajoute qu’un ascenseur sera construit pour faciliter l’accès des clients depuis le parking supérieur. « Le supermarché sera par ailleurs légèrement agrandi, d’environ 60 m² », conclut-il.

Selon les plans soumis à l’enquête publique que nous avons pu consulter, dans sa nouvelle configuration, le supermarché disposera de trois places de stationnement en moins par rapport à la situation actuelle. L’accès aux places de parc extérieures et au parking situé sur la toiture devra être repensé. Selon la demande de permis de construire rédigée par Coop, les normes actuelles ne sont plus respectées. L'accès au parking supérieur se fait par une petite route privée appartenant au géant du commerce de détail, souvent utilisée comme raccourci par les automobilistes pour rallier la route cantonale depuis le nord, soit par la rue des Lavannes, ce qui pose des problèmes de sécurité selon la Coop. Le projet prévoit de maintenir cette rampe, mais de la rendre à sens unique pour supprimer le trafic de transit.

De plus, le bâtiment, datant des années 1960, devra faire l’objet d’un désamiantage avant tout autre mesure. Le projet est mis à l’enquête publique jusqu’au 22 décembre. Les travaux pourraient débuter au plus tôt à l'automne 2026. /yca