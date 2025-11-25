Cynthia Perrin a donné un nouveau souffle à la Sécurité publique du Locle

Il y a un an, nous révélions la crise traversée par le Service de la sécurité publique du Locle. Depuis, la situation s’est normalisée. Une nouvelle cheffe est entrée en fonction en avril : Cynthia Perrin. Cette habitante de La Chaux-de-Fonds a 42 ans, elle est mariée et elle a relevé ce nouveau défi professionnel après 20 ans passés au sein de la Police neuchâteloise, notamment à « la judiciaire ». Après les problèmes rencontrés sous l’ère de son prédécesseur, la nouvelle cheffe de service veut « aller de l’avant et penser à l’avenir. Oui, il y a eu certaines choses, mais ce qui est important pour moi, c’est d’avoir un management humain, d’être à l’écoute et que mes collaborateurs aient du plaisir à venir au travail », livre Cynthia Perrin.

En bientôt huit mois, la cheffe a déjà opéré plusieurs changements dans la marche du service : « Les missions sont beaucoup plus planifiées. Surtout, j’ai essayé de mettre un cadre serein, pour renforcer la confiance. »





Deux agents supplémentaires en 2026

La Ville du Locle a prévu au budget 2026 l’engagement de deux agents supplémentaires. « Les gens voient qu’on met des amendes, mais notre travail n’est pas que répressif : on patrouille, on se rend aux abords des écoles, on gère les patrouilleurs scolaires, les chantiers, la commission de salubrité publique, on a le plan de stationnement, les mesures hivernales… Donc actuellement, à quatre agents de terrain, c'est compliqué même pour la planification », détaille Cynthia Perrin.