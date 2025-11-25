« C’est quoi ton association » : Bénévoles en Ville

Fondée en 1981, l’association Bénévoles en Ville a évolué au fil des besoins du terrain, tout en restant fidèle à un principe : être présent pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Visites de courtoisie, écoute, courses, accompagnements médicaux ou sorties sociales… les bénévoles répondent à une multitude de demandes qui, sans elles et eux, resteraient sans solution. « Donner un sens au temps, c’est aussi cela, être bénévole », rappelle Madeleine de Salis, figure emblématique de l’association, engagée depuis quarante ans. En 2024, près d’une cinquantaine de bénéficiaires ont pu compter sur cette chaîne de solidarité bien ancrée dans le paysage neuchâtelois. Et certains souvenirs marquent encore les esprits : des fêtes communautaires d’antan aux rencontres profondément humaines qui donnent tout son sens à cet engagement.

Aujourd’hui, l’association cherche à renforcer son équipe, forte d’une vingtaine de membres mais mise à rude épreuve par la hausse des demandes. Bénévoles en Ville recherche des personnes pour assurer la permanence téléphonique, accompagner des bénéficiaires en voiture — avec défrayement, macaron cantonal et assurance casco à la clé — ou encore aider à la coordination et aux tâches administratives. L’engagement peut être ponctuel, flexible et adapté aux disponibilités de chacun.

Pour en savoir plus ou rejoindre cette belle aventure humaine, rendez-vous au Dating du bénévolat le 4 décembre au Temple du Bas, ou contactez l’association par e-mail. Une manière simple, concrète et profondément utile de tisser du lien dans la communauté, comme nous l’expliquait dans « La Matinale », Madeleine de Salis.