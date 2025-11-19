« C’est quoi ton association » : Le Dating du bénévolat revient à Neuchâtel pour connecter bonnes volontés et associations

À l’heure où les associations peinent parfois à trouver des renforts, Bénévolat Neuchâtel multiplie les initiatives pour redonner de la visibilité à l’engagement citoyen. L’une d’elles a désormais trouvé son public : le Dating du bénévolat, une rencontre annuelle pensée comme un espace d’échanges directs entre organisations et futurs bénévoles. « L’idée, c’est de simplifier la rencontre, d’enlever les barrières et de permettre aux gens de trouver une cause qui leur parle », explique Laura Lestage, membre de Bénévolat Neuchâtel. Plus de 30 associations seront présentes cette année, issues de domaines variés : social, santé, environnement, culture, sport, migration ou encore accompagnement des personnes âgées. De 17h à 20h30, visiteurs et organisations pourront discuter librement, poser des questions, découvrir des missions concrètes et, peut-être, trouver un engagement qui leur correspond.

En filigrane, l’événement porte aussi un message plus large : valoriser la place du bénévolat dans un canton où il joue un rôle essentiel dans le tissu social. « Aujourd’hui, s’engager, c’est aussi créer du lien, redonner du sens et soutenir des projets qui sont utiles à la communauté », rappelle Laura Lestage. Et pour celles et ceux qui hésitent encore, l’association se veut rassurante : aucun prérequis n’est nécessaire, seulement l’envie de donner un peu de temps. Avec ce Dating du bénévolat, Bénévolat Neuchâtel espère susciter des vocations et faciliter la rencontre entre personnes motivées et associations en recherche de soutien.