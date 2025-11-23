Les travaux sur les îles du Fanel sont terminés

Cela fait six ans que l’association de la Grande Cariçaie a pour projet de réaménager les îles du Fanel. Désormais c’est chose faite. La réserve d’oiseaux d’eau située au large de Cudrefin était composée de deux îles, l'une du côté bernois et l'autre du côté neuchâtelois. Elles sont dorénavant réunies en une seule île intercantonale. Ce projet, qui a coûté 450'000 francs, était important pour l’association, car les terrains n’étaient plus adaptés pour accueillir les oiseaux migrateurs. Un problème pour l'une des plus grandes réserves de Suisse. Cependant, réaliser des travaux au milieu de la faune locale n’est pas sans risques. Ils ont été réalisés entre septembre et octobre, une période durant laquelle les oiseaux nicheurs ne sont pas présents sur place. « C’est sûr que les travaux ont fait quelques dérangements, mais on a aussi observé que les limicoles, qui sont nos espèces cibles, (…) n’avaient pas du tout peur des humains. C’était très encourageant pour le projet », explique Christophe Sahli, responsable des suivis ornithologiques de la Grande Cariçaie.