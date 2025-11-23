Arty Show s'empare des vitrines depuis dix ans

À La Chaux-de-Fonds, les vitrines sont parées de leurs plus belles œuvres d’art. Les installations ...
À La Chaux-de-Fonds, les vitrines sont parées de leurs plus belles œuvres d’art. Les installations sont en place depuis ce vendredi et jusqu’au 20 décembre. Entre créatures étranges, céramiques travaillées et crochet bien maîtrisé, il y en a pour tous les goûts.

Emeline Fichot a fondé Arty Show à La Chaux-de-Fonds il y a dix ans. Emeline Fichot a fondé Arty Show à La Chaux-de-Fonds il y a dix ans.

Vingt artistes qui décorent les vitrines de La Chaux-de-Fonds. L’événement culturel gratuit Arty Show revient cette année dans la Métropole Horlogère pour fêter ses dix ans. Il se tient depuis vendredi et jusqu’au 20 décembre le long d’un parcours qui part de la Place du Marché, passe par la Rue du Grenier notamment et se finit à la Rue de la Serre.

En une décennie d’événement, Arty Show a fait du chemin à La Chaux-de-Fonds « C’est marrant de voir l’évolution du projet entre les premières et les dernières éditions », explique Émeline Fichot, présidente de l’Association Arty Show La Chaux-de-Fonds. « Aujourd’hui on a un site web en français, en allemand et en anglais. On était aussi à Zurich ou encore à Davos cette année », raconte la présidente.

Émeline Fichot : « C’est un projet complet et complexe.»

Ecouter le son

Créer une synergie entre artistes et artisans

Pour mener à bien le concept Arty Show, il faut une implication des artistes, qui postulent au moyen d’un petit texte d’explication de leur œuvre auprès de l’Association. Mais il faut également des vitrines à disposition : « Depuis dix ans, certains commerçants sont vraiment acquis à la cause et participent chaque année », se réjouit Émeline Fichot. En revanche, ce n’est pas le cas pour tout le monde : « Certains sont plus réticents. C’est vrai que c’est leur propre carte de visite qui est prise par quelqu’un d’autres, il y a peut-être des craintes vis-à-vis de cela. »

Les oeuvres sont installées dans vingt vitrines à La Chaux-de-Fonds. Ici, l'Association du Plaisir observe son installation. Les oeuvres sont installées dans vingt vitrines à La Chaux-de-Fonds. Ici, l'Association du Plaisir observe son installation.

« Certains commerçants sont vraiment Arty Show fans.»

Ecouter le son

Les artistes quant à eux, ont ajouté leurs œuvres dans les différentes vitrines à leur manière. Que ce soit dans une Auto-école, un torréfacteur ou encore un coiffeur, les différentes créations se mélangent parfois aux éléments déjà présents, alors que dans d’autres cas, elles prennent tout l’espace. Pour Frede, céramiste qui expose chez le coiffeur Michel Russo avoir une vitrine à Arty Show « c’est génial ». Mais pour elle, c’est également un « coming out céramique », puisque l’artiste, qui possède un atelier à La Chaux-de-Fonds, n'expose pas dans la Métropole Horlogère en général.

Frede a travaillé en collaboration avec Michel Russo, le coiffeur qui lui a prêté les cheveux ajoutés dans la vitrine. Frede a travaillé en collaboration avec Michel Russo, le coiffeur qui lui a prêté les cheveux ajoutés dans la vitrine.

Frede : « La Chaux-de-Fonds, c’est un endroit où j’aime travailler.»

Ecouter le son

Cette année, à l’occasion de ses dix ans, l’Association Arty Show possède un lieu de rassemblement à la Place de la Carmagnole. « Arty Pop Up » est ouvert tous les samedis de 16h à 20h pour ceux qui veulent profiter de quelques instants au chaud avant de se lancer dans le parcours. Des visites commentées sont également organisées le samedi à 14h. /ecr

Reportage le long du parcours d’Arty Show :

Ecouter le son


 

