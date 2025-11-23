Arty Show s'empare des vitrines depuis dix ans

Vingt artistes qui décorent les vitrines de La Chaux-de-Fonds. L’événement culturel gratuit Arty Show revient cette année dans la Métropole Horlogère pour fêter ses dix ans. Il se tient depuis vendredi et jusqu’au 20 décembre le long d’un parcours qui part de la Place du Marché, passe par la Rue du Grenier notamment et se finit à la Rue de la Serre.

En une décennie d’événement, Arty Show a fait du chemin à La Chaux-de-Fonds « C’est marrant de voir l’évolution du projet entre les premières et les dernières éditions », explique Émeline Fichot, présidente de l’Association Arty Show La Chaux-de-Fonds. « Aujourd’hui on a un site web en français, en allemand et en anglais. On était aussi à Zurich ou encore à Davos cette année », raconte la présidente.