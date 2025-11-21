Premiers kilomètres ouverts au Maillard pour le ski de fond

Le 20 novembre a marqué le coup d'envoi de la saison sur un seul site, toujours le même : le plat du Maillard au-dessus de La Chaux-de-Fonds. Ce vendredi, les conditions y sont praticables.

Le domaine du centre nordique de Pouillerel, ici près du restaurant du Maillard, offre 12 kilomètres de pistes praticables. La couche est mince (photo : archives). Le domaine du centre nordique de Pouillerel, ici près du restaurant du Maillard, offre 12 kilomètres de pistes praticables. La couche est mince (photo : archives).

« On est bien content ! », commentent les dameurs du centre nordique de Pouillerel, sur la page du bulletin d'enneigement des Montagnes neuchâteloises, site que les amateurs de ski de fond consultent fiévreusement chaque hiver. Content, parce que le coup d'envoi de la saison de la glisse a été donné jeudi 20 novembre sur le plat du Maillard, situé à 1'200 mètres d'altitude, au-dessus de La Chaux-de-Fonds. Les dameurs du coin mettent un point d'honneur à être les premiers à tracer chaque année, même s'ils reconnaissent que 

« la couche est mince ». Reste qu'ils offrent ce vendredi 12 kilomètres de ski praticables du Gros-Crêt à la Ferme Modèle. A La Vue-des-Alpes, les pistes pourraient ouvrir samedi si quelques centimètres de neige supplémentaires devaient tomber. A vos lattes ! /vco


