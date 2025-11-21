« Le monde en cause » : la crise politique se prolonge au Kosovo

Le parti du Premier ministre sortant n'a pas réussi à faire élire un gouvernement par le parlement ...
Le parti du Premier ministre sortant n’a pas réussi à faire élire un gouvernement par le parlement. De nouvelles élections législatives devront être organisées.

La formation de centre-gauche du Premier ministre sortant n'est pas parvenu à faire élire un gouvernement. (Photo : AP Photo/Visar Kryeziu, File). La formation de centre-gauche du Premier ministre sortant n'est pas parvenu à faire élire un gouvernement. (Photo : AP Photo/Visar Kryeziu, File).

La crise politique se prolonge au Kosovo. Le parlement n’est pas parvenu cette semaine à élire un gouvernement après des semaines de paralysie institutionnelle. Cette situation laisse entrevoir la tenue de nouvelles élections législatives. Le candidat présenté par le parti du Premier ministre sortant n’a pas réuni assez de voix lors d’un vote mercredi. Albin Kurti avait lui-même échoué il y a trois semaines à obtenir la confiance du parlement pour former un gouvernement. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

Ecouter le son


 

