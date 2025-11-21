« Le monde en cause » : la crise politique se prolonge au Kosovo

La crise politique se prolonge au Kosovo. Le parlement n’est pas parvenu cette semaine à élire un gouvernement après des semaines de paralysie institutionnelle. Cette situation laisse entrevoir la tenue de nouvelles élections législatives. Le candidat présenté par le parti du Premier ministre sortant n’a pas réuni assez de voix lors d’un vote mercredi. Albin Kurti avait lui-même échoué il y a trois semaines à obtenir la confiance du parlement pour former un gouvernement. L’éclairage d’Alexandre Rossé :

