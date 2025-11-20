Une association veut restaurer le temple de La Côte-aux-Fées

Une association veut restaurer le temple de La Côte-aux-Fées

Il s’agit en priorité de rénover le clocher du lieu de culte. La couverture en tôle date de 1875 et présente aujourd’hui quelques infiltrations d’eau.

Le temple de La Côte-aux-Fées. (Photo : archives) Le temple de La Côte-aux-Fées. (Photo : archives)

Le temple de La Côte-aux-Fées a besoin d’un rafraichissement. L’édifice actuel date de 1875 et les dernières rénovations ont été menées dans les années 1980. Une association s’est constituée afin de planifier, financer et réaliser les travaux. La restauration du clocher semble prioritaire. La tôle de la flèche est d’origine et laisse apparaître quelques infiltrations d’eau. « Le clocher montre des signes de faiblesse au niveau de sa charpente et au niveau de la couverture en tôle. Il y a deux à trois ans, il y a des infiltrations d'eau au-dessus des cloches » explique Damien Walther, président de l’association pour la restauration du Temple. Une rénovation de la maçonnerie du clocher sera aussi vraisemblablement réalisée. Le reste de l’édifice semble en bon état, mais « on va néanmoins vérifier si le reste du bâtiment nécessite un entretien ».

« Des travaux de rénovation ont déjà été menés dans l'urgence » explique Damien Walther, président de l'association.

Ecouter le son

Si le temple appartient à la commune, c’est une association qui pilotera sa rénovation : « cela permettra de diversifier le financement », indique Damien Walther. Même si la commune apportera elle aussi sa pierre à l’édifice.

Les membres du comité de l’association proposent une soirée d’information ce jeudi soir à 20h au collège de La Côte-aux-Fées. /aju


 

