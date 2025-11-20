Une association veut restaurer le temple de La Côte-aux-Fées

Si le temple appartient à la commune, c’est une association qui pilotera sa rénovation : « cela permettra de diversifier le financement », indique Damien Walther. Même si la commune apportera elle aussi sa pierre à l’édifice.

Les membres du comité de l’association proposent une soirée d’information ce jeudi soir à 20h au collège de La Côte-aux-Fées. /aju