Les villes du canton passent à l’orange pour dire non à la violence

Lumières orange pour la prévention des violences. Du 25 novembre au 10 décembre, plusieurs bâtiments publics du canton de Neuchâtel s’illumineront en orange dans le cadre de la campagne internationale « Orangeons le monde », indique un communiqué des Villes du Locle, de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel publié ce jeudi. Portée par l’ONU, ce geste symbolique vise à rappeler l’importance de prévenir les violences domestiques et les féminicides, en hausse en Suisse. Une action organisée chaque année lors des Orange Days, du 25 novembre, soit la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes, au 10 décembre, qui correspond à la Journée internationale des droits humains.

Le geste s’inscrit également dans la campagne nationale « L’égalité contre la violence », coordonnée par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. L’action vise à sensibiliser la population aux signes avant-coureurs de violence, à encourager la réaction avant l’escalade et à promouvoir l’égalité comme facteur de protection.

Chaque ville va illuminer un lieu public. À La Chaux-de-Fonds, ce sera le couvert de la gare, du 25 novembre au 10 décembre. Aux mêmes dates au Locle, c’est l’Hôtel de Ville qui sera teinté d’orange, tout comme à Neuchâtel. Le chef-lieu cantonal qui éteindra ces illuminations un peu plus tôt, le 5 décembre. L’illumination est réalisée par Viteos, en coordination avec les services communaux. Cette mobilisation commune renforce la visibilité de la prévention dans tout l’Arc jurassien et affirme la solidarité des villes envers les victimes et leur entourage contre les violences de genre, expliquent les villes dans leur communiqué. /comm-ero