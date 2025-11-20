Les femmes Suchard de la Belle Époque arborées au musée

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel a verni mercredi soir sa nouvelle exposition intimiste « Suchard s’affiche » sur l’iconographie publicitaire de l’entreprise chocolatière neuchâteloise. Le point d’honneur est mis sur la Belle Époque et sa représentation de la femme.

Le Musée d'art et d'histoire se penche sur la présence féminine dans les affiches de Suchard. (photo : MahN, 2025) Le Musée d'art et d'histoire se penche sur la présence féminine dans les affiches de Suchard. (photo : MahN, 2025)

Les femmes ont permis de démocratiser le chocolat Suchard. C’est la nouvelle thématique du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, qui, pour la troisième fois, adopte un format « exposition-dossier ». Cela permet à l’institution de mettre en lumière un aspect de ses collections. Cette fois-ci, c’est le fond Suchard-Tobler qui est dévoilé au grand public. Il avait rejoint le musée en 1996, au moment de la fermeture définitive des fabriques de Serrières. Le fond compte plus de 35'000 documents, dont des emballages, des photos, et plus de 600 affiches.

Une dizaine de ces pancartes ont été sélectionnées par Vincent Callet-Molin et son équipe pour l’exposition. Le fil rouge : la Belle Époque et les femmes.

Toutes ces affiches ont été utilisées par la marque entre la fin du XIXème siècle et le début de la Première Guerre mondiale, à savoir lors de la Belle Époque. Cette ère se caractérise par l’essor de l’impression massive, qui a été charnière pour le développement de Suchard à l’international. Selon Vincent Callet-Molin, commissaire de l’exposition, cela a aussi « intéressé les artistes de l’Art nouveau », dont certains grands noms sont présentés ici à Neuchâtel.

Vincent Callet-Molin : « Suchard a souvent été précurseur dans le domaine de la publicité. »

Quant au contenu, l’équipe a décidé de se concentrer sur la représentation féminine. En effet, la femme est omniprésente dans ces affiches, inscrites dans les débuts du mouvement artistique de l’Art nouveau. Nous la retrouvons comme motif principal avec des courbes et des éléments de la nature. Le tout « avec évidemment une vision quelque peu stéréotypée » comme nous le confie Vincent Callet-Molin.

« Se pencher sur le passé pour interroger le présent, et mieux le comprendre. »

Cette exposition offre un questionnement sur la perception et le riche héritage culturel iconographique laissé par Suchard. Ainsi, afin de découvrir la sélection d’affiches, demeurant parfois encore anonymes, rendez-vous au Musée d’art et d’histoire jusqu’au 6 avril prochain. Une visite guidée est proposée mardi prochain.

Dans tous les cas, les affiches présentées ainsi que plusieurs centaines d’autres sont à retrouver en ligne sur le site du Musée. /ewa


