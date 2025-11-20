Les femmes Suchard de la Belle Époque arborées au musée

Les femmes ont permis de démocratiser le chocolat Suchard. C’est la nouvelle thématique du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, qui, pour la troisième fois, adopte un format « exposition-dossier ». Cela permet à l’institution de mettre en lumière un aspect de ses collections. Cette fois-ci, c’est le fond Suchard-Tobler qui est dévoilé au grand public. Il avait rejoint le musée en 1996, au moment de la fermeture définitive des fabriques de Serrières. Le fond compte plus de 35'000 documents, dont des emballages, des photos, et plus de 600 affiches.

Une dizaine de ces pancartes ont été sélectionnées par Vincent Callet-Molin et son équipe pour l’exposition. Le fil rouge : la Belle Époque et les femmes.

Toutes ces affiches ont été utilisées par la marque entre la fin du XIXème siècle et le début de la Première Guerre mondiale, à savoir lors de la Belle Époque. Cette ère se caractérise par l’essor de l’impression massive, qui a été charnière pour le développement de Suchard à l’international. Selon Vincent Callet-Molin, commissaire de l’exposition, cela a aussi « intéressé les artistes de l’Art nouveau », dont certains grands noms sont présentés ici à Neuchâtel.