Gérard Castella : « Une vraie équipe avec un vrai chef »

Une campagne de qualification réussie pour l’équipe de Suisse de football. Elle a validé mardi soir son ticket pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord après son match nul 1-1 contre le Kosovo à Pristina. Gérard Castella, responsable de la formation à Young Boys, a salué mercredi dans La Matinale le parcours de la Nati. « La force de cette équipe, c'est l'unité », explique-t-il. Gérard Castella a aussi souligné le rôle crucial de Murat Yakin qui « a réussi à faire une vraie équipe avec un vrai chef : Granit Xhaka ». Une cohésion qui s'est construite progressivement. Le sélectionneur a su s'appuyer sur des leaders comme Granit Xhaka, mais aussi Ricardo Rodriguez et Manuel Akanji. « Il leur a donné les clés du camion pour pouvoir avancer et faire des performances », image Gérard Castella.





Yakin critiqué, puis confirmé

Murat Yakin a traversé des périodes difficiles depuis sa nomination. Les critiques ont fusé à son encontre. Gérard Castella a toujours défendu le sélectionneur de l’équipe de Suisse. « On l'a descendu un peu trop vite à mon avis. (…) On a beaucoup critiqué, on a dit qu'il fallait qu'il parte, qu'il n'était pas capable de mener cette équipe. » Le sélectionneur a pourtant prouvé sa valeur, selon l’ancien footballeur. « Il a été très intelligent. Il a pris les cadres avec lui, leur a expliqué ce qu'il voulait et leur a donné de la confiance. Il a construit l'équipe autour d'eux. »

La Nati compte désormais six participations consécutives à la Coupe du monde. Seules les grandes nations du football peuvent en dire autant : l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Cette régularité s'explique par un travail de fond. « C'est surtout le travail qui se fait dans les clubs et à la fédération », analyse Gérard Castella, qui a travaillé près de dix ans à la fédération suisse. « Il faut que les clubs et la fédération marchent main dans la main », insiste-t-il. « Les clubs doivent d'abord bien travailler pour que la sélection puisse en profiter. »