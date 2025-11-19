Gérard Castella : « Une vraie équipe avec un vrai chef »

Le responsable de la formation à Young Boys estime que Murat Yakin a joué un rôle central dans la qualification de la Suisse pour la Coupe du monde de football 2026. Il a réussi à construire une véritable équipe avec, à sa tête, Granit Xhaxa.
Une campagne de qualification réussie pour l’équipe de Suisse de football. Elle a validé mardi soir son ticket pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord après son match nul 1-1 contre le Kosovo à Pristina. Gérard Castella, responsable de la formation à Young Boys, a salué mercredi dans La Matinale le parcours de la Nati. « La force de cette équipe, c'est l'unité », explique-t-il. Gérard Castella a aussi souligné le rôle crucial de Murat Yakin qui « a réussi à faire une vraie équipe avec un vrai chef : Granit Xhaka ». Une cohésion qui s'est construite progressivement. Le sélectionneur a su s'appuyer sur des leaders comme Granit Xhaka, mais aussi Ricardo Rodriguez et Manuel Akanji. « Il leur a donné les clés du camion pour pouvoir avancer et faire des performances », image Gérard Castella.
Yakin critiqué, puis confirmé
Murat Yakin a traversé des périodes difficiles depuis sa nomination. Les critiques ont fusé à son encontre. Gérard Castella a toujours défendu le sélectionneur de l’équipe de Suisse. « On l'a descendu un peu trop vite à mon avis. (…) On a beaucoup critiqué, on a dit qu'il fallait qu'il parte, qu'il n'était pas capable de mener cette équipe. » Le sélectionneur a pourtant prouvé sa valeur, selon l’ancien footballeur. « Il a été très intelligent. Il a pris les cadres avec lui, leur a expliqué ce qu'il voulait et leur a donné de la confiance. Il a construit l'équipe autour d'eux. »
La Nati compte désormais six participations consécutives à la Coupe du monde. Seules les grandes nations du football peuvent en dire autant : l'Angleterre, le Portugal, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Cette régularité s'explique par un travail de fond. « C'est surtout le travail qui se fait dans les clubs et à la fédération », analyse Gérard Castella, qui a travaillé près de dix ans à la fédération suisse. « Il faut que les clubs et la fédération marchent main dans la main », insiste-t-il. « Les clubs doivent d'abord bien travailler pour que la sélection puisse en profiter. »
Vers un quart de finale historique ?
La Suisse a échoué en huitième de finale lors des trois dernières Coupes du monde. Pourra-t-elle enfin franchir ce cap en 2026 ? « Je l'espère », répond Gérard Castella. « Elle avait déjà été en quart de finale de l'Euro, donc la progression serait d'aller une fois en quart de finale de la Coupe du monde. » L'expert rappelle que certains joueurs comme Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez ont été champions du monde des moins de 17 ans. « Ils ont dans un coin de leur tête que c'est possible », affirme-t-il. « Ce sont des joueurs qui sont des gagneurs », conclut Gérard Castella. « Ils savent qu'ils peuvent gagner et je suis convaincu qu'ils transmettent ça à leurs coéquipiers. »
Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde aura lieu le 5 décembre à Washington. La compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. /mne-sma