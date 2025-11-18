Il fallait prendre son mal en patience mardi soir sur l’autoroute A5 en direction de Lausanne. Un accident s’est produit à Neuchâtel dans l'échangeur de La Maladière en direction de Lausanne vers 17h30. La situation s'est lentement rétablie vers 19 heures. La bretelle d'entrée a été fermée de même que la voie de droite dans le secteur. Cela a provoqué de forts ralentissements sur l’autoroute et le réseau secondaire. /aju
Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5
Un accident s’est produit dans l’échangeur de La Maladière, en direction de Lausanne. La bretelle ...
RTN
