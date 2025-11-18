Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5

Un accident s’est produit dans l’échangeur de La Maladière, en direction de Lausanne. La bretelle ...
Un accident s’est produit dans l’échangeur de La Maladière, en direction de Lausanne. La bretelle a momentanément été fermée ainsi que la voie de droite. Tout est rentré dans l'ordre vers 19h.

Goût de bouchon, ce mardi soir, dans les tunnels sous Neuchâtel. Photo : illustration. Goût de bouchon, ce mardi soir, dans les tunnels sous Neuchâtel. Photo : illustration.

Il fallait prendre son mal en patience mardi soir sur l’autoroute A5 en direction de Lausanne. Un accident s’est produit à Neuchâtel dans l'échangeur de La Maladière en direction de Lausanne vers 17h30. La situation s'est lentement rétablie vers 19 heures. La bretelle d'entrée a été fermée de même que la voie de droite dans le secteur. Cela a provoqué de forts ralentissements sur l’autoroute et le réseau secondaire. /aju


