Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Feu vert à la rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière. Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a plébiscité mardi un crédit de près de 10 millions de francs pour rénover la piste, les gradins, la tribune et la tour de chronométrage. L'anneau passera donc de six à huit couloirs. Les travaux pourraient démarrer au printemps et permettre la tenue du meeting du Résisprint en 2027.
Des oppositions, la météo et les travaux de dépollution de la piste pourraient toutefois ralentir le chantier.
Une plus grande tribune ?
Le PLR aurait souhaité différer les travaux prévus pour la tribune afin d'intégrer cet élément à une réflexion plus globale de l’avenir du site. « Le Parc des sports date. Il a été construit dans une période où on avait de l’espace, alors qu’aujourd’hui en ville, on doit être beaucoup moins gourmand en mètres carrés. Il faudrait une vision plus globale du Parc des sports pour économiser de la place, pour peut-être végétaliser davantage. Ce projet fige une partie du site et c’est dommage », argumente Cédric Haldimann, le seul conseiller général à ne pas avoir accepté le projet (il s’est abstenu). « Pourquoi ne pas imaginer par exemple une plus grande tribune pour un Résisprint qui rayonne encore plus », illustre le libéral-radical. Rénovés, les gradins pourront accueillir entre 2500 et 3000 personnes et la tribune offrira 600 places assises.
Cédric Haldimann : « Il manque une vision claire pour le Parc des sports à La Chaux-de-Fonds. »
Pour le conseiller communal Thierry Brechbühler, rénover l’actuelle tribune est non seulement la solution la moins chère, mais aussi la meilleure chance d’obtenir un financement cantonal via le fonds de soutien aux infrastructures sportives d’importance cantonale et régionale (Cisin) : « Si nous retirons cette tribune [du projet], nous prenons le risque de ne plus satisfaire aux critères d’obtention du soutien financier tel que nous l’espérons, entre 20% et 25% du coût total », explique le représentant de l’exécutif. Le verdict du Canton devrait tomber début 2026.
Thierry Brechbühler : « Si nous retirons cette tribune, nous prenons le risque de ne plus remplir les critères d'obtention du soutien cantonal. »
L’exécutif chaux-de-fonnier a encore tenu à rassurer le club d’athlétisme de la SEP Olympic, qui craignait de ne pas pouvoir aller chercher 283'000 francs de fonds privés. Le projet garantit l’agrandissement à huit couloirs ainsi que la qualité du revêtement. Et ce quelle que soit la somme récoltée par les athlètes, « qui permettra de diminuer la facture », a précisé Thierry Brechbühler. /vco