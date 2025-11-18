Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Feu vert à la rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière. Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds a plébiscité mardi un crédit de près de 10 millions de francs pour rénover la piste, les gradins, la tribune et la tour de chronométrage. L'anneau passera donc de six à huit couloirs. Les travaux pourraient démarrer au printemps et permettre la tenue du meeting du Résisprint en 2027.

Des oppositions, la météo et les travaux de dépollution de la piste pourraient toutefois ralentir le chantier.





Une plus grande tribune ?

Le PLR aurait souhaité différer les travaux prévus pour la tribune afin d'intégrer cet élément à une réflexion plus globale de l’avenir du site. « Le Parc des sports date. Il a été construit dans une période où on avait de l’espace, alors qu’aujourd’hui en ville, on doit être beaucoup moins gourmand en mètres carrés. Il faudrait une vision plus globale du Parc des sports pour économiser de la place, pour peut-être végétaliser davantage. Ce projet fige une partie du site et c’est dommage », argumente Cédric Haldimann, le seul conseiller général à ne pas avoir accepté le projet (il s’est abstenu). « Pourquoi ne pas imaginer par exemple une plus grande tribune pour un Résisprint qui rayonne encore plus », illustre le libéral-radical. Rénovés, les gradins pourront accueillir entre 2500 et 3000 personnes et la tribune offrira 600 places assises.