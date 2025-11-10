Près de 10 millions de francs pour rénover le stade d’athlétisme de la Charrière à La Chaux-de-Fonds : le projet sera soumis mardi prochain au Conseil général. Il inclut le passage de six à huit couloirs pour l’ensemble de la piste. Les travaux sont prévus dès le printemps prochain et s’étaleront jusqu’en 2027.

Sur les 9 millions 950'000 francs du crédit soumis au législatif, plus de 4 millions et demi de travaux sont prévus pour la réfection et l’agrandissement de la piste qui a fait la réputation du meeting du Résisprint, devenue officiellement impraticable depuis le 1er janvier 2025. On lit dans le rapport du Conseil communal que le choix de passer de six à huit couloirs, en faisant mieux rayonner le stade et le Résisprint, « faciliterait grandement » le soutien financier du Canton via le nouveau fonds de soutien aux infrastructures sportives d’importance cantonale et régionale. Un soutien estimé entre 20% et 25% du coût total.





Le Résisprint a récolté des fonds

Le crédit soumis au Conseil général chaux-de-fonnier permettra aussi l’assainissement de la tribune, la refonte complète des gradins entourant l’anneau d’athlétisme, la rénovation légère de la tour de chronométrage et la mise aux normes de l’électricité et de l’éclairage du stade. La recherche de fonds privés lancée par le Résisprint a permis de récolter plus de 283'000 francs.

Si le Conseil général accepte le rapport la semaine prochaine et qu’il n’y a pas d’opposition durant la mise à l’enquête publique, le premier coup de pioche aura lieu en mai 2026. Ce qui permettrait la tenue du Résisprint en août 2027.





Les athlètes devront s'entraîner ailleurs

Le club d’athlétisme ne pourra pas s’entraîner dans le stade durant les travaux. Et si le site de la Charrière pourrait accueillir un ou l’autre spectacle de Capitale culturelle, ce ne sera pas sur le terrain de football situé au centre de l’anneau d’athlétisme, en tout cas pas avant septembre 2027.

La commission des sports de la Ville a approuvé ce rapport de rénovation du stade d’athlétisme avec 10 voix favorables et une abstention. Verdict politique le 18 novembre à l’Hôtel-de-Ville. /vco

