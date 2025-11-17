« C’est quoi ton association » : S-Endo

L’endométriose, qui touche 1 à 2 femmes sur 10, soit près de 200'000 personnes en Suisse, reste une maladie encore mal comprise et souvent diagnostiquée bien trop tard, parfois après plus de sept ans d’errance médicale. C’est pour briser ce silence que Fanny Schaffer, infirmière de métier, a créé l’association S-Endo. Une structure qui accompagne les patientes, les informe, les met en réseau et œuvre pour sensibiliser un public encore trop peu informé. « Beaucoup de femmes souffrent en silence, sans savoir donner un nom à leurs douleurs », rappelle-t-elle. S-Endo organise ainsi des conférences, ateliers, groupes d’échanges et travaille avec des spécialistes pour soutenir les patientes dans un parcours souvent lourd, marqué par la douleur chronique, l’impact psychologique et les difficultés professionnelles ou familiales liées à la maladie.

En parallèle à son travail de terrain, l’association s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure : la création de la Fondation Internationale pour la Recherche et l’Innovation sur l’Endométriose, en collaboration avec d’autres associations. Son objectif ? Soutenir des projets scientifiques ambitieux, encourager l’innovation médicale et renforcer la compréhension de la maladie à l’échelle mondiale. Pour marquer cette naissance et lever des fonds, un grand gala caritatif est organisé le 11 décembre 2025 à Colombier. La soirée, soutenue par des médecins spécialistes, dont le président de la Société suisse de gynécologie, ainsi que par de nombreuses entreprises neuchâteloises, proposera notamment une tombola dotée de lots d’exception, entièrement au profit de la fondation.

L’association appelle le public à se mobiliser : il reste encore des places, et les réservations sont ouvertes jusqu’au 20 novembre, comme nous l’expliquait dans « La Matinale » la fondatrice et présidente de S-Endo, Fanny Schaffer.