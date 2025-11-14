L’économie neuchâteloise peut souffler : les droits de douane passent à 15%

Une « meilleure solution » pour la Fédération de l'industrie horlogère suisse

La Fédération de l’industrie horlogère suisse accueille aussi la nouvelle positivement. « Ce taux de 39% amenait beaucoup d’insécurité pas seulement pour notre industrie, mais pour l’économie suisse dans son ensemble », indique Yves Bugmann, président de la FH. À ses yeux, les négociations menées par les autorités et les discussions en coulisses par le monde économique ont permis, selon lui, de montrer « au gouvernement américain ce que la Suisse peut amener aux États-Unis », et d’arriver « à une meilleure solution ».