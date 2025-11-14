L’économie neuchâteloise peut souffler : les droits de douane passent à 15%

Le Conseil fédéral a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord avec les États-Unis. Le directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Florian Németi, y voit « une bonne nouvelle », tout comme la Fédération de l’industrie horlogère suisse.
L’économie neuchâteloise scrutait de près les négociations entre la Suisse et les États-Unis. La décision est tombée ce vendredi après-midi : les droits de douane américains sur les produits suisses passeront à 15%. L’annonce a été faite par le Conseil fédéral. Ceux-ci étaient fixés à 39% depuis le 1er août. Le canton de Neuchâtel, qui est particulièrement exportateur, souffrait de cette situation. Ce revirement est dès lors accueilli positivement par le directeur de la CNCI, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Florian Németi.
Florian Németi : « Avec 39%, on avait un sérieux désavantage concurrentiel par rapport à nos concurrents européens ou asiatiques. »
Florian Németi salue le fait qu’avec cette décision, la Suisse est à nouveau sur un pied d’égalité vis-à-vis de ses concurrents européens et asiatiques notamment. Il rappelle toutefois que la Suisse était taxée à 0,6% en début d’année. « Donc ce n’est pas non plus un cadeau », ajoute Florian Németi. Selon lui, les entreprises ont aussi appris à être particulièrement agiles dans un contexte extrêmement changeant.
Une « meilleure solution » pour la Fédération de l'industrie horlogère suisse
La Fédération de l’industrie horlogère suisse accueille aussi la nouvelle positivement. « Ce taux de 39% amenait beaucoup d’insécurité pas seulement pour notre industrie, mais pour l’économie suisse dans son ensemble », indique Yves Bugmann, président de la FH. À ses yeux, les négociations menées par les autorités et les discussions en coulisses par le monde économique ont permis, selon lui, de montrer « au gouvernement américain ce que la Suisse peut amener aux États-Unis », et d’arriver « à une meilleure solution ».
Yves Bugmann : « J’espère qu’on aura un peu plus de sécurité avec ce taux de 15%. »
Pour le conseiller national PLR neuchâtelois Damien Cottier, « un taux de 15% reste très élevé mais est bien sûr beaucoup mieux que les très problématiques 39% pour nos PME, nos entreprises et nos emplois ». Celui qui est aussi président du groupe d’amitié Suisse/Etats-Unis estime qu’il faudra continuer de négocier « pour abaisser encore ce taux. » /ats-sbm