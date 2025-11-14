Chasseron : réouverture espérée l’été prochain

« On table sur une réouverture l’été prochain ». Ce jeudi, au téléphone, la syndique de Bullet fait part de son optimisme. Car à ses yeux, la parenthèse fermée de l’hôtel de Chasseron pourrait être relativement brève. L’établissement du Nord vaudois a cessé abruptement ses activités le 30 septembre, date de l’échéance du bail du précédent exploitant. Les chances d’une reprise semblaient compromises : les premiers échanges entre Armasuisse (propriétaire du bâtiment) et la commune de Bullet n’ayant pas abouti, malgré la volonté de cette dernière de préserver la vie du site.

Ce vendredi, dans une invitation à une conférence de presse qui doit se tenir la semaine prochaine, la Municipalité de Bullet annonce avoir trouvé une issue. Avec l’appui de sa voisine Sainte-Croix, elle est parvenue à conclure un accord avec l’armée. Cela passera par une servitude de quatre ans en faveur de la commune avant d’instaurer un droit de superficie.

La Municipalité espère ainsi pouvoir rouvrir l’hôtel de Chasseron à l’été 2026. Le législatif de Bullet devra encore se positionner sur cette démarche lors de sa séance de décembre. /comm-aju