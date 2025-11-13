Deux sociétés neuchâteloises lancées dans la recherche d’avions disparus

L’entreprise missed.aero, basée à Colombier, met au point un outil de recherche de carcasses d’avions en se servant d’images satellitaires. Une démarche soutenue par l’horloger chaux-de-fonnier White Star Watch dans la phase d'expédition sur le terrain.
Elle veut retrouver un avion de l’US Navy qui a disparu entre le Chili et Buenos Aires en 1969. Elle, c’est la jeune société missed.aero basée à Colombier. Elle utilise des données satellitaires pour tenter de localiser des anomalies sur le terrain et ainsi découvrir des carcasses d’avions. Cet engin de l’US Navy, qui est probablement tombé dans les Andes centrales il y a plus de 55 ans, est la première cible de missed.aero. Trois sites potentiels de crash ont été identifiés. Une première expédition a déjà eu lieu. Le Neuchâtelois d’adoption Anibal Jaimes, qui est le président de la société, était pour l’occasion accompagné d’un montagnard aguerri. « C’était une marche épuisante », raconte-t-il. « On est arrivé sur ces lieux et on est tombé sur un bloc [de pierre] de plus de dix mètres de large. On était déçu, mais on a tout compris : la forme correspondait à ce qu’on pouvait s’attendre et la tache rouge sur les images satellitaires n’était pas, comme on l'avait cru, le signalement du drapeau américain sur l’empennage de l’avion, mais des lichens rouge endémiques dans la région… », raconte Anibal James. Une deuxième tentative pour retrouver cet avion de l’US Navy aura lieu le printemps prochain.
Anibal Jaimes : « On était déçu, mais en arrivant, on a tout compris. »
Selon missed.aero, il y aurait 10'000 avions disparus dans le monde depuis le début de l’histoire de l’aviation, qui n’ont toujours pas été retrouvés. Ce qui représenterait quelque 40'000 personnes. Il ne s’agit donc pas de chercher des trésors... « Notre motivation fondamentale, c’est de retrouver ces personnes disparues. En dehors de l’Europe centrale, le mot disparu a une connotation extrêmement forte. Génération après génération, les familles continuent à chercher leurs chers disparus », explique Anibal James.
« Notre motivation fondamentale, c'est trouver les personnes disparues. »
La marque horlogère chaux-de-fonnière White Star Watch soutient ces recherches. Elle a mis en vente sur la plateforme qoqa.ch deux modèles dédiés, qui sont dérivés de sa montre Neographic. « Je suis tombé amoureux de ce projet. Nous soutenons la phase de recherches sur le terrain et pas les démarches scientifiques qui permettent d’identifier des lieux », précise Cédrix Berruex, le propriétaire de la marque horlogère chaux-de-fonnière White Star Watch.
Cédric Berruex : « Je suis tombé amoureux de ce projet, car il offre de l'espoir. »
La marque White Star Watch renaît depuis deux ans. Fondée en 1895, elle possède un riche patrimoine, plus connu à l’étranger qu’en Suisse, que le joaillier, bijoutier et gemmologue de formation compte bien exploiter, fort de sa riche expérience dans le monde de l’horlogerie. /vco