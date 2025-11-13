Deux sociétés neuchâteloises lancées dans la recherche d’avions disparus

Elle veut retrouver un avion de l’US Navy qui a disparu entre le Chili et Buenos Aires en 1969. Elle, c’est la jeune société missed.aero basée à Colombier. Elle utilise des données satellitaires pour tenter de localiser des anomalies sur le terrain et ainsi découvrir des carcasses d’avions. Cet engin de l’US Navy, qui est probablement tombé dans les Andes centrales il y a plus de 55 ans, est la première cible de missed.aero. Trois sites potentiels de crash ont été identifiés. Une première expédition a déjà eu lieu. Le Neuchâtelois d’adoption Anibal Jaimes, qui est le président de la société, était pour l’occasion accompagné d’un montagnard aguerri. « C’était une marche épuisante », raconte-t-il. « On est arrivé sur ces lieux et on est tombé sur un bloc [de pierre] de plus de dix mètres de large. On était déçu, mais on a tout compris : la forme correspondait à ce qu’on pouvait s’attendre et la tache rouge sur les images satellitaires n’était pas, comme on l'avait cru, le signalement du drapeau américain sur l’empennage de l’avion, mais des lichens rouge endémiques dans la région… », raconte Anibal James. Une deuxième tentative pour retrouver cet avion de l’US Navy aura lieu le printemps prochain.

