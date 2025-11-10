Soixante vélos neufs partis en fumée à St-Blaise

Une soixantaine de vélos flambant neufs qui ne rouleront jamais sur les pistes de la région. Le stock de l’entreprise Cycles Prof à St-Blaise a été ravagé par les flammes dans la soirée du 4 octobre dernier.

Nicolas Lüthi, le propriétaire des lieux a reçu une alarme intrusion. Ce n’est que lorsqu’il s’est rendu sur place, dans l’ancien bâtiment de la poste, qu’il a constaté que l’intrus c’était le feu. Les pompiers sont rapidement intervenus, salue-t-il, mais il ne reste rien, ou presque, de la soixantaine de vélos entreposés là, des établis et des outils.