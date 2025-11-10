Soixante vélos neufs partis en fumée à St-Blaise

Tout ce qui se trouvait dans le stock de l’entreprise Cycles Prof Lüthi à St-Blaise a été réduit ...
Tout ce qui se trouvait dans le stock de l’entreprise Cycles Prof Lüthi à St-Blaise a été réduit en cendres ou presque. Le feu s’est déclaré dans la soirée du 4 octobre dans les locaux de l’ancienne poste du village.

Tous les vélos que Cycles Prof avait stockés dans l'ancienne poste de St-Blaise sont bons pour la déchetterie. (Photo : Nicolas Lüthi) Tous les vélos que Cycles Prof avait stockés dans l'ancienne poste de St-Blaise sont bons pour la déchetterie. (Photo : Nicolas Lüthi)

Une soixantaine de vélos flambant neufs qui ne rouleront jamais sur les pistes de la région. Le stock de l’entreprise Cycles Prof à St-Blaise a été ravagé par les flammes dans la soirée du 4 octobre dernier.

Nicolas Lüthi, le propriétaire des lieux a reçu une alarme intrusion. Ce n’est que lorsqu’il s’est rendu sur place, dans l’ancien bâtiment de la poste, qu’il a constaté que l’intrus c’était le feu. Les pompiers sont rapidement intervenus, salue-t-il, mais il ne reste rien, ou presque, de la soixantaine de vélos entreposés là, des établis et des outils.

Nicolas Lüthi : « La plus grande chance, c’est qu’il n’y avait personne dedans »

L’inventaire doit encore être vérifié, mais le montant des dégâts s’élève à plusieurs centaines de milliers de francs, estime Nicolas Lüthi.

On ne connait pas encore les causes du sinistre, mais l’intervention humaine semble écartée.

Le magasin Cycles Prof, installé au centre du village, peut lui continuer de fonctionner. C’est là qu’ont été rapatriées les personnes en réinsertions qui travaillaient habituellement dans les locaux de l’ancienne poste.

« La chance c’est que ça arrive au mois de novembre et pas au mois d’avril. »

Une entreprise d’assainissement était sur les lieux de l’incendie, ce lundi. Une entreprise d’assainissement était sur les lieux de l’incendie, ce lundi.


