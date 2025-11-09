Élection au Gouvernement jurassien : les résultats du second tour

Les ministres sortants Rosalie Beuret-Siess (PS) et Stéphane Theurillat (Le Centre), ainsi ...
Élection au Gouvernement jurassien : les résultats du second tour

Les ministres sortants Rosalie Beuret-Siess (PS) et Stéphane Theurillat (Le Centre), ainsi que Raphaël Ciocchi (PS), Valentin Zuber (PS) et Jean-Paul Lachat (Le Centre) sont élus ce dimanche 9 novembre.

Le nouveau Gouvernement jurassien sera composé de trois socialistes, Rosalie Beuret Siess, Raphaël Ciocchi ainsi que Valentin Zuber et de deux centriste, Stéphane Theurillat et Jean-Paul Lachat.

Le nouveau Gouvernement jurassien est désormais connu. Il sera composé de trois socialistes et deux centristes. Les deux ministres sortants Rosalie Beuret-Siess (PS) et Stéphane Theurillat (Le Centre) ont été réélus avec respectivement 14'647 (48.6%) et 13'491 (44.8%) voix. Raphaël Ciocchi (PS) et Valentin Zuber (PS) entrent à l’exécutif avec 12'181 (40.4%) et 10'747 (35.7%) voix chacun. Enfin, le candidat du Centre Jean-Paul Lachat accède au Gouvernement avec 10'114 (33.6%) voix. L’UDC ne parvient pas à obtenir de siège. Son candidat Fred-Henri Schnegg arrive à la 6e place de cette élection avec 9'839 (32.6%) voix.

Le ministre sortant et candidat indépendant Martial Courtet n’est pas réélu et se range à la 7e position avec 8'918 voix (29.6%) devant Damien Chappuis (PCSI), qui score 6'630 suffrages (22%). Le candidat PLR Martin Braichet ferme la marche avec 4'991 (16.6%) voix.


