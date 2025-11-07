Une nouvelle association pour soutenir les familles d'accueil

Une nouvelle voix pour les familles d’accueil dans le canton de Neuchâtel. L'Assemblée constitutive de l'association « L'enfant au cœur » s'est tenue jeudi soir à Colombier. Cette nouvelle structure répond à un besoin croissant dans le canton de Neuchâtel, où les autorités souhaitent favoriser ce type d'accueil depuis 2019. « Nous voulons unir les voix des familles d'accueil pour les porter plus loin », explique Stéphanie Pittet, membre fondatrice de l'association et famille d'accueil depuis près de quatre ans. Elle a précisé vendredi dans « La Matinale » que l'objectif est de « toujours avoir l'enfant au cœur des décisions et des actions entreprises ». L'association permettra d'avoir un interlocuteur unique face aux différents partenaires. Elle vise également à améliorer la qualité de l'accueil grâce à une meilleure collaboration entre les familles.

Les familles d'accueil font face à des défis particuliers. « Nous ne prenons aucune décision pour l'enfant. Toutes les décisions sont prises par l'intervenant en protection de l'enfant », souligne Stéphanie Pittet. Cette situation se manifeste dans des actes du quotidien. Pour consulter un spécialiste ou souscrire une assurance dentaire, les familles d'accueil doivent passer par des procédures administratives. Elles n'ont pas la qualité pour signer des documents au nom de l'enfant.





Des groupes de travail ciblés

L'association prévoit de mettre sur pied plusieurs groupes de travail. Certains seront destinés aux familles d'accueil « par souhait », d'autres aux familles d'accueil intrafamiliales, qui accueillent des neveux, nièces ou petits-enfants à la suite d’un événement familial. « Les problématiques sont différentes selon les situations. Il est important que chacun ait son espace de parole », précise Stéphanie Pittet. Des initiatives pratiques sont également envisagées, comme un système de troc d'habits.





Une forte progression, mais des besoins persistants

Entre 2019 et fin septembre 2023, le nombre de familles d'accueil autorisées par le canton est passé de 26 à 89. Malgré cette progression significative, le Canton indique que les besoins restent importants. Les familles d'accueil pour les enfants âgés de 10 à 16 ans sont particulièrement recherchées. Il en faudrait une vingtaine de plus pour répondre à la demande actuelle.