Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Le ski-club de La Brévine a 90 ans. Un anniversaire qui a été célébré tout au long de l’année et dont le point d’orgue se tient ce samedi à la halle omnisport du village. Un repas de soutien est organisé. Il affiche complet avec plus de 300 personnes. En revanche, vous pouvez encore participer à une course de vélomoteur dès 13h30, soit dans le public, soit au guidon. Les inscriptions pour les pilotes sont ouvertes jusqu’à vendredi soir. Les festivités se terminent par une disco ouverte à tous dès 22h30.

Alix Mercier, membre du comité d’organisation du nonantième a expliqué dans La Matinale que « ce ski-club est né d’une nécessité. À l’époque le ski de fond est un moyen de locomotion comme les autres, que ce soit pour aller à l’école ou à l’épicerie. » Une manière de se déplacer qui a, en toute logique, débouché sur la création de ce club sportif. Et la relève suit. « Les effectifs sont très nombreux. Les jeunes sont motivés et on peut compter sur cinq à six jeunes qui font maintenant partie des cadres régionaux du CRP (ndlr : Centre Régional de Performance) et qui tentent leur ascension vers l’élite suisse. »





Se renouveler et innover

Le changement climatique a un impact sur la quantité de neige en hiver dans la région. Un défi pour le ski-club. « Il faut sans arrêt se réinventer et trouver des solutions. On essaye de toujours plus varier les entraînements, autour du ski de fond, mais aussi autour de tous les sports de fond. (…) Et pour ce qui est de la neige, on arrive toujours à aller en chercher autour de La Brévine. Il y a toujours un petit coin de neige qui traîne. » Se démarquer, c’est aussi ce que le comité d’organisation du 90e a voulu faire samedi avec cette course de vélomoteurs. /sma