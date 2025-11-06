Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Diverses manifestations ont été mises sur pied tout au long de l’année. Samedi, un souper de ...
Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Diverses manifestations ont été mises sur pied tout au long de l’année. Samedi, un souper de soutien est organisé. Il est précédé d’une course de vélomoteurs. Une manière pour la structure de se démarquer.

Alix Mercier, membre du comité d’organisation du nonantième anniversaire du ski-club de La Brévine. Alix Mercier, membre du comité d’organisation du nonantième anniversaire du ski-club de La Brévine.

Le ski-club de La Brévine a 90 ans. Un anniversaire qui a été célébré tout au long de l’année et dont le point d’orgue se tient ce samedi à la halle omnisport du village. Un repas de soutien est organisé. Il affiche complet avec plus de 300 personnes. En revanche, vous pouvez encore participer à une course de vélomoteur dès 13h30, soit dans le public, soit au guidon. Les inscriptions pour les pilotes sont ouvertes jusqu’à vendredi soir. Les festivités se terminent par une disco ouverte à tous dès 22h30.

Alix Mercier, membre du comité d’organisation du nonantième a expliqué dans La Matinale que « ce ski-club est né d’une nécessité. À l’époque le ski de fond est un moyen de locomotion comme les autres, que ce soit pour aller à l’école ou à l’épicerie. » Une manière de se déplacer qui a, en toute logique, débouché sur la création de ce club sportif. Et la relève suit. « Les effectifs sont très nombreux. Les jeunes sont motivés et on peut compter sur cinq à six jeunes qui font maintenant partie des cadres régionaux du CRP (ndlr : Centre Régional de Performance) et qui tentent leur ascension vers l’élite suisse. »


Se renouveler et innover

Le changement climatique a un impact sur la quantité de neige en hiver dans la région. Un défi pour le ski-club. « Il faut sans arrêt se réinventer et trouver des solutions. On essaye de toujours plus varier les entraînements, autour du ski de fond, mais aussi autour de tous les sports de fond. (…) Et pour ce qui est de la neige, on arrive toujours à aller en chercher autour de La Brévine. Il y a toujours un petit coin de neige qui traîne. » Se démarquer, c’est aussi ce que le comité d’organisation du 90e a voulu faire samedi avec cette course de vélomoteurs. /sma

Alix Mercier dans « La Matinale » :

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre du Concert continuera de vivre

Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre du Concert continuera de vivre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 12:00

Notre direct vidéo est indisponible

Notre direct vidéo est indisponible

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:46

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:31

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:23

Articles les plus lus

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:00

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:23

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:23

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:31

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 18:47

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:00

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:23

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:23

La Suisse occidentale s'oppose à l'initiative « pour l'avenir »

La Suisse occidentale s'oppose à l'initiative « pour l'avenir »

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 17:30

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 18:47

Journée syndicale : les enseignants toujours préoccupés

Journée syndicale : les enseignants toujours préoccupés

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 18:59

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:00