« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

Pour sa 6e édition, le Salon des Vins change de décor et s’installe aux Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds, du 6 au 8 novembre 2025.

Un nouveau souffle pour le Salon des Vins 2025. La 6e édition du Salon des Vins « Lâche-moi la grappe » change de cadre et revient cette année aux Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds, du 6 au 8 novembre 2025. Avec un espace d’accueil élargi, davantage de places de parking et à seulement 200 mètres de la gare, le salon entend offrir un confort amélioré à ses visiteurs, selon un communiqué du Salon des Vins.

Une trentaine de vignerons venus de toute la Suisse seront présents à cet événement incontournable des amateurs de vins : crus du Valais, domaines tessinois, en passant par les vins du canton de Vaud, de Genève ou encore de Suisse alémanique. Une occasion de découvrir une grande diversité et de déguster le meilleur du vignoble helvétique. Au cœur du Salon « Lâche-moi la grappe », une équipe de bénévoles passionnés œuvre pour mettre en avant le savoir-faire des vignerons suisses.

En quelques années, « Lâche-moi la grappe » s’est imposé comme le plus grand salon du canton et un événement très apprécié des amateurs. Son atmosphère chaleureuse et sa volonté de rapprocher vignerons et public en ont fait un rendez-vous convivial et authentique, assurent les organisateurs dans leur communiqué. Retrouvez la liste des exposants et toutes les informations pratiques sur leur site internet. /comm-ero


 

